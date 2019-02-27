Hyperloop становится ближе: появились фото первого полноразмерного тестового трека

Во Франции заканчивается строительство пробного участка

Hyperloop становится ближе: появились фото первого полноразмерного тестового трека 2019-02-27T11:44:00+02:00 Транспорт Во Франции заканчивается строительство пробного участка













Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство тестового трека для вакуумного поезда во Франции. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

"В "аэрокосмической долине" Европы близится к завершению первая полномасштабная система Hyperloop. ... Будущее транспорта собирается двигаться вперед с беспрецедентной скоростью", – отметили в Hyperloop Transportation Technologies и разместили фото тестового трека.

Напомним, Франция и Испания первыми согласились поддержать проект Hyperloop и открыли исследовательские центры, которые будут разрабатывать инновационную систему. В Испании уже показали первую капсулу для Hyperloop:

Не так давно к проекту также присоединилась Украина - план предусматривает создание тестовой площадки Hyperloop в городе Днепр и строительство пилотной линии Hyperloop длиной 15 км.

Также в 2018 году компания Hyperloop One, которая занимается разработкой вакуумных туннелей, провела первое полноценное испытание в одном из пригородов Лас-Вегаса. В ходе испытаний тестовая капсула с человеком в ней набрала скорость в 113 километров в час, а некоторые прототипы разгонялись до 310 километров в час. Проектная скорость достигает 400 километров в час.

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