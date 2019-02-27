Hyperloop становится ближе: появились фото первого полноразмерного тестового трека
Во Франции заканчивается строительство пробного участка
Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство тестового трека для вакуумного поезда во Франции. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.
"В "аэрокосмической долине" Европы близится к завершению первая полномасштабная система Hyperloop. ... Будущее транспорта собирается двигаться вперед с беспрецедентной скоростью", – отметили в Hyperloop Transportation Technologies и разместили фото тестового трека.
Напомним, Франция и Испания первыми согласились поддержать проект Hyperloop и открыли исследовательские центры, которые будут разрабатывать инновационную систему. В Испании уже показали первую капсулу для Hyperloop:
Не так давно к проекту также присоединилась Украина - план предусматривает создание тестовой площадки Hyperloop в городе Днепр и строительство пилотной линии Hyperloop длиной 15 км.
Также в 2018 году компания Hyperloop One, которая занимается разработкой вакуумных туннелей, провела первое полноценное испытание в одном из пригородов Лас-Вегаса. В ходе испытаний тестовая капсула с человеком в ней набрала скорость в 113 километров в час, а некоторые прототипы разгонялись до 310 километров в час. Проектная скорость достигает 400 километров в час.
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