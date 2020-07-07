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Инцидент в Афинах: МИД просит не продавать украинцам авиабилеты в отдельные страны

7 июля, 11:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Граждан Украины просят тщательно относится к планированию зарубежных поездок

После задержания украинцев в аэропорту столицы Греции Афин Министерство иностранных дел пытается предотвратить продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд туристам из нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"МИД Украины обратился письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины. Наша цель – невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, где не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющих подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", – говорится в сообщении.

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Как отметили в МИД, изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

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"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - говорится в сообщении.

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На фоне сложившейся ситуации с украинцами в Греции, МИД также призвал граждан Украины, которые намерены совершить путешествие за границу, прежде всего, убедиться, что совершить путешествие на самом деле будет возможно.

Напомним, 17 украинцев прилетели из Киева в Афины вечером 4 июля. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им запретили въезд в страну. Потом украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. В МИД Украины отмечали, что наших соотечественников не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. В Госпогранслужбе Украины заявляли, что наши правоохранители не имели законных оснований не пускать украинцев в Грецию. В свою очередь украинка рассказала подробнее о задержании в аэропорту Афин.

Видео: "Сегодня"

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Греция карантин Украина МИД Украины

Источник: Сегодня

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