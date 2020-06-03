Италия начинает принимать туристов: билеты из Украины уже в продаже

Когда Италия откроет границы для туристов из третьих стран, в частности Украины, точно неизвестно

С сегодняшнего дня, 3 июня, Италия, как и анонсировал посол Украины Евгений Перелыгин в интерью "Сегодня", открывает свои границы. Правда, въезд пока разрешен не всем, а только гражданам остальных 26 государств ЕС и еще ряда стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию. При этом туристам не придется соблюдать двухнедельный карантин из-за угрозы нового коронавируса, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, самим итальянцам разрешено беспрепятственно ездить в другие регионы, ранее в стране действовали строгие ограничения на выезд за пределы областей. Иностранцам же было разрешено въезжать в Италию только по важным причинам, в частности на работу.

Когда Италия откроет границы для туристов из третьих стран, в частности Украины, точно неизвестно. Однако ирландский лоукостер Ryanair уже начал продавать билеты на июль из Украины в Италию. Стоимость путешествия в одну сторону стартует от 40 евро. Билеты доступны на несколько дат в июле, но пока нет гарантии, что эти рейсы будут выполнены.

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Речь идет о таких рейсах Ryanair:

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Киев – Рим с 6 июля;

Киев – Милан – Бергамо с 6 июля;

Киев – Болонья с 7 июля;

Киев – Катанья с 7 июля;

Львов – Болонья с 6 июля;

Львов – Рим с 8 июля;

Львов – Милан – Бергамо с 7 июля;

Одесса – Милан – Бергамо с 6 июля;

Одесса – Болонья с 6 июля;

Одесса – Рим с 8 июля;

Харьков – Милан – Бергамо с 6 июля.

Напомним, ранее стало известно, когда Украина откроет международное авиасообщение. Рейсы будут возможны только в те страны, которые, в свою очередь, разрешили въезд пассажиров из Украины.

Новости "Сегодня" также сообщали, что другая популярная среди украинцев страна планирует открыть границы с 1 июля:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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