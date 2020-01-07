Итальянский лоукостер отменяет рейсы в Украине: что произошло

Ernest Airlines за два дня отказался от осуществления четырех рейсов

Компания Ernest Airlines открыла офис в Киеве. Фото: пресс-служба Ernest Airlines

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines, которая открыла представительский офис в Киеве, за 5 и 6 января отменила четыре рейса из Львова, Киева и Одессы. Об этом сообщает профильное издание Avianews.

Так, в воскресенье, 5 января отменили рейс EG 544 из Одессы в Рим. На следующий день, 6 января, были отменены еще 3 рейса: EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

"По данным flightradar24.com, из четырех самолетов, входящих во флот Ernest Airlines, сразу два отправились в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукостера", – отмечает издание.

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Проблемы возникли из-за решения авиационных властей Италии (ENAC) приостановить действие лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020-го года и запретили продажу билетов. Решение было принято еще 29 декабря, однако авиаперевозчику предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период новогодних праздников.

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В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой. Сейчас Ernest Airlines ведет работу с властями для урегулирования ситуации. Но если лоукостеру не удастся добиться возобновления полетов, на освободившиеся частоты может претендовать Ryanair.

Напомним, ранее также сообщалось, что Ernest Airlines приостановит полеты по трем маршрутам в Украину. Причиной такого решения в компании назвали общее снижение пассажиропотока.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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