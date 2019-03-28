Итальянский лоукостер получил разрешение на рейс Одесса – Рим

Ирландский Ryanair не смог выиграть конкурс

Фото: Wikipedia

Итальянский лоукостер получил разрешение на рейс Одесса – Рим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca2/8a7/5c9ca28a7d0e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca2/8a7/5c9ca28a7d0e0.jpg 2019-03-28T12:41:10+02:00 Транспорт Ирландский Ryanair не смог выиграть конкурс

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines получила разрешение от авиационных властей Италии на полеты по маршруту Одесса – Рим.

Совершение рейсов согласовали с частотой два раза в неделю. В решении указано, что полеты Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля.

Для получения такого разрешения перевозчик должен принять участие в конкурсе. В целом заявки на полеты с одинаковой частотой — два раза в неделю — подали два авиаперевозчика — Ernest Airlines на направление Одесса – Рим и Ryanair на Киев – Бергамо.

В ходе конкурса право на выполнение рейсов ENAC предоставили Ernest Airlines, авиаперевозчик в ходе тендера получил 60 баллов, в то время как его конкурент из Ирландии — 57 баллов.

Напомним, в конце октября-2018 Ernest Airlines открыла рейс Киев – Рим ("Фьюмичино"). Полеты осуществляются из аэропорта им. Сикорского ("Жуляны"). В то же время, с января 2019 года авиакомпания прекратила выполнять рейсы из Львова в Милан (аэропорт "Мальпенса") и Венецию.

Лоукостер Ernest Airlines начал работу в Украине в 2017 году.

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