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Итальянский лоукостер приостановит полеты в Украину по трем маршрутам: подробности

14 декабря, 14:46

Причиной в компании назвали общее снижение пассажиропотока

Фото: Ernest Airlines / Facebook

Фото: Ernest Airlines / Facebook

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по трем маршрутам в Украину. Об этом говорится в рассылке компании туристическим агентствам, сообщает avianews.

Речь идет о полетах по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан. Они будут приостановлены на зимний сезон 2019/2020 годов. Причиной подобного решения в компании назвали "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Отметим, что последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. Последние рейсы Харьков-Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

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"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", – сообщили в авиакомпании.

В Ernest Airlines отметили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на альтернативные рейсы компании до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

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Напомним, ранее мы сообщали, что крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair прекратит осуществлять рейсы сообщением Киев – Скавста (Швеция) и Киев – Нюрнберг (Германия).

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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