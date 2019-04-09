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Итальянский лоукостер запускает рейсы из Одессы в Рим

Сегодня, 12:39

Прямой рейс между Одессой и Римом будет выполняться дважды в неделю

Фото: Ernest Airlines / Facebook
Фото: Ernest Airlines / Facebook.
Итальянский лоукостер запускает рейсы из Одессы в Рим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c64/309/5cac64309c53c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c64/309/5cac64309c53c.jpg Транспорт Прямой рейс между Одессой и Римом будет выполняться дважды в неделю

Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 19 апреля открывает рейсы из Одессы в Рим (Италия).

Об этом 9 апреля написала пресс-служба международного аэропорта "Одесса" на странице в Facebook.

"Рейс стартует из столицы Италии с 18 апреля и будет выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям", – сказано в сообщении.

Вылет из Одессы в пятницу в 00:40, в воскресенье – в 21:40.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость – от 24 евро, сказано в сообщении.

Напомним, Ernest Airlines начала работать в Украине в сентябре 2017 года. В марте 2019-го авиакомпания получила разрешение от авиационных властей Италии на полеты по маршруту Одесса – Рим.

Ранее сообщалось, что в этом году другая авиакомпания – ирландский лоукост Ryanair – начнет полеты из Одессы и Харькова:


Пресс-служба Государственной авиационной службы Украины сообщала, что количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-феврале 2019 года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек. При этом пассажиропоток на международных линиях вырос на 22,8% – до 2,491 млн человек.    

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Тег Одесса, рим, авиа, Ernest Airlines

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