Итальянский лоукостер запускает рейсы из Одессы в Рим
Прямой рейс между Одессой и Римом будет выполняться дважды в неделю
Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 19 апреля открывает рейсы из Одессы в Рим (Италия).
Об этом 9 апреля написала пресс-служба международного аэропорта "Одесса" на странице в Facebook.
"Рейс стартует из столицы Италии с 18 апреля и будет выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям", – сказано в сообщении.
Вылет из Одессы в пятницу в 00:40, в воскресенье – в 21:40.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость – от 24 евро, сказано в сообщении.
Напомним, Ernest Airlines начала работать в Украине в сентябре 2017 года. В марте 2019-го авиакомпания получила разрешение от авиационных властей Италии на полеты по маршруту Одесса – Рим.
Ранее сообщалось, что в этом году другая авиакомпания – ирландский лоукост Ryanair – начнет полеты из Одессы и Харькова:
Пресс-служба Государственной авиационной службы Украины сообщала, что количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-феврале 2019 года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек. При этом пассажиропоток на международных линиях вырос на 22,8% – до 2,491 млн человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Итальянский лоукостер запускает рейсы из Одессы в Рим". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянский лоукостер получил разрешение на рейс Одесса – Рим
Ирландский Ryanair не смог выиграть конкурс
Итальянский лоукостер отменил часть рейсов из Львова
Ernest Airlines обновляет и оптимизирует расписание