Из аэропорта Черновцы будут летать лоукостеры – Порошенко

Wizz Air и SkyUp заинтересовались работой с воздушной гаванью

Аэропорт "Черновцы", вид сверху. Фото: Wikipedia

Из аэропорта Черновцы будут летать лоукостеры – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8eb/683/5c98eb6834dc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8eb/683/5c98eb6834dc5.jpg 2019-03-25T16:56:23+02:00 Транспорт Wizz Air и SkyUp заинтересовались работой с воздушной гаванью

Лоукост-авиакомпании – венгерская Wizz Air и украинская SkyUp - заинтересовані в запуске международных рейсов из Черновцов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня актуальна реконструкция и модернизация международного аэропорта "Черновцы"... Поступили предложения от лоукостеров Wizz Air, SkyUp для новых международных рейсов из Черновцов. И это классно, это хорошо. Лоукостер означает, что это еще и дешево", - сказал Порошенко.

Кроме того, как сообщил президент, изучается возможность базирования в аэропорту "Черновцы" транспортной компании Vulkan Air.

Напомним, Мининфраструктуры считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов, в частности, чтобы аэропорт "Черновцы" принимал воздушные суда типа Boeing-737-800/900, Аirbus-320/321. Пассажиропоток аэропорта "Черновцы" в 2018 году составил 72,97 тыс. чел., что на 51% выше показателя 2017 года.

Аэропорт "Черновцы" расположен в юго-западной части Украины, в 30 км от границы с Румынией. В 1999 году получил статус международного. Пропускная способность аэропорта составляет 12 взлетов/посадок в час. В 2018 году Черновицкому аэропорту присвоили имя первого украинского космонавта.

Ранее аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва:

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