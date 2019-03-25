Из аэропорта Черновцы будут летать лоукостеры – Порошенко
Wizz Air и SkyUp заинтересовались работой с воздушной гаванью
Лоукост-авиакомпании – венгерская Wizz Air и украинская SkyUp - заинтересовані в запуске международных рейсов из Черновцов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня актуальна реконструкция и модернизация международного аэропорта "Черновцы"... Поступили предложения от лоукостеров Wizz Air, SkyUp для новых международных рейсов из Черновцов. И это классно, это хорошо. Лоукостер означает, что это еще и дешево", - сказал Порошенко.
Кроме того, как сообщил президент, изучается возможность базирования в аэропорту "Черновцы" транспортной компании Vulkan Air.
Напомним, Мининфраструктуры считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов, в частности, чтобы аэропорт "Черновцы" принимал воздушные суда типа Boeing-737-800/900, Аirbus-320/321. Пассажиропоток аэропорта "Черновцы" в 2018 году составил 72,97 тыс. чел., что на 51% выше показателя 2017 года.
Аэропорт "Черновцы" расположен в юго-западной части Украины, в 30 км от границы с Румынией. В 1999 году получил статус международного. Пропускная способность аэропорта составляет 12 взлетов/посадок в час. В 2018 году Черновицкому аэропорту присвоили имя первого украинского космонавта.
Ранее аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва:
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