Из Харькова в Лондон назначили лоукост-рейс

Сегодня, 14:34

Wizz Air возобновила выполнение рейсов из Харькова

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air, который запустил два новых рейса из Украины в Германию, объявил об открытии рейса из Харькова по одному из самых популярных направлений в Европе – Лондон (Лутон). Запуск маршрута запланирован на 13 ноября, сообщает "Капитал".

Планируется, что рейсы будут совершаться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

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Wizz Air возобновила выполнение рейсов из Харькова в 2018 году с открытием авиаперелетов в Дортмунд и Катовице. Сейчас компания соединяет Харьков с четырьмя европейскими направлениями, включая маршрут в Вену, перелеты по которому начнут выполняться 25 ноября.

Напомним, ранее Wizz Air изменил правила провоза ручной кладиТеперь гарантированно проносить ручную кладь в салон смогут только  пассажиры с Wizz Priority. Ручная кладь остальных пассажиров может помещаться в багажный отсек. Требования к объему и весу вещей, которые можно провезти бесплатно, остались прежними.
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