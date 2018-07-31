Из Харькова в Лондон назначили лоукост-рейс

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air, который запустил два новых рейса из Украины в Германию, объявил об открытии рейса из Харькова по одному из самых популярных направлений в Европе – Лондон (Лутон). Запуск маршрута запланирован на 13 ноября, сообщает "Капитал".

Планируется, что рейсы будут совершаться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

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Wizz Air возобновила выполнение рейсов из Харькова в 2018 году с открытием авиаперелетов в Дортмунд и Катовице. Сейчас компания соединяет Харьков с четырьмя европейскими направлениями, включая маршрут в Вену, перелеты по которому начнут выполняться 25 ноября.

Напомним, ранее Wizz Air изменил правила провоза ручной клади. Теперь гарантированно проносить ручную кладь в салон смогут только пассажиры с Wizz Priority. Ручная кладь остальных пассажиров может помещаться в багажный отсек. Требования к объему и весу вещей, которые можно провезти бесплатно, остались прежними.