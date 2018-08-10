Из Херсона начнут летать лоукостеры – Омелян

Из Херсона в 2019 году начнут летать лоукостеры, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукостеры. Мы работаем с крупным европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает и в следующем году Херсон иметь большие перспективы", – заявил Омелян в эфире одного из украинских телеканалов

Также Омелян отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

Напомним, ранее Омелян анонсировал, что в Украину начнут летать два новых лоукостера. "В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году – точно", – отметил Омелян.

Как сообщалось, Ryanair скорректировал расписание рейсов в Киев. Таким образом, руководство перевозчика и аэропорта "Борисполь" смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов.