Из Киева в Мариуполь будет ходить дополнительный поезд
Владимир Гройсман считает, что транспортное сообщение на Мариуполь нужно развивать
Дополнительный поезд "Киев-Мариуполь" должен быть обязательно запущен. Так считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По словам премьера, поездов, курсирующих в Мариуполь, недостаточно. Их количество надо увеличивать. В частности, и за счет приобретения нового подвижного состава. Глава правительства также анонсировал капитальный ремонт дороги, ведущей из Мариуполя в Запорожье. Здесь уже восстановили 50 км покрытия. На очереди еще 120 км. На эту дорогу уже в ближайшее время правительство собирается выделить более полутора миллиардов гривен.
"Поезд Мариуполь в направлении Киева идет один раз в двое суток. Это ненормально и недопустимо. Людям этого не достаточно. Поэтому необходимо быстро мобилизовать резервы, запустить ежедневный поезд. Ну и также посмотреть на то, что по состоянию на июнь нам уже удалось сделать по дорогам. Понять – какие акценты нам нужно сейчас усилить. Для того чтобы все те задачи, которые мы ставим, были решены в короткие сроки", – заявил премьер Владимир Гройсман.
Ранее "Сегодня" детально писали о том, какие именно дороги в Украине собираются отремонтировать в 2019 году.
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