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"Укрзализныця" возобновила движение популярного поезда в Карпаты

30 июля, 09:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Укрзализныця" уже продает билеты на сайте и в кассах

"Укрзализныця" (УЗ), которая объявила о запуске 46 электричек, восстанавливает также курсирование поезда из Киева в популярный среди украинских туристов Рахов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням", – уточнили в УЗ.

Билеты на поезд № 217/218 Киев – Рахов уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте УЗ или в железнодорожных кассах.

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"Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам", – напомнили в УЗ.

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Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

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Киев Укрзализныця Карпаты билеты поезда карантин Рахов железнодорожное сообщение

Источник: Сегодня

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