Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

Из Киева в Херсон пустят еще один "Интерсити"

3 октября, 15:06

Запуск еще одного скоростного поезда в Херсон анонсировали в "Укрзализныце"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця" к концу 2019 года запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев – Херсон. Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов во время рабочей поездки в Херсон, сообщает 3 октября пресс-служба перевозчика.

"Мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда "Интерсити" и ночной поезд", – сказал он.

Напомним, что сейчас по маршруту Киев – Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте в нашем материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

В тренде
Прожиточный минимум выше 4000 гривен: экономист назвал условия роста
Фото: Григорий Салай, Сегодня

В мае "Укрзализныця" отменила запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Укрзализныця поезда Херсон Интерсити

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работу
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работуЕвросоюз
В Китае открыли крупнейший аэропорт в мире: как он выглядит
В Китае открыли крупнейший аэропорт в мире: как он выглядитДругие страны
Штрафы за перегруженные фуры: в Украине вступили в силу важные законы
Штрафы за перегруженные фуры: в Украине вступили в силу важные законыТранспорт
Виноваты США: стала известна одна из причин катастрофы Boeing 737 в Индонезии
Виноваты США: стала известна одна из причин катастрофы Boeing 737 в ИндонезииДругие страны
От админграницы с Крымом организуют официальные пассажирские перевозки – министр
От админграницы с Крымом организуют официальные пассажирские перевозки – министрУкраина
Водителей в Украине обязали включать фары днем
Водителей в Украине обязали включать фары днемАвто

Новости партнеров

Loading...