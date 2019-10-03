Из Киева в Херсон пустят еще один "Интерсити"

Запуск еще одного скоростного поезда в Херсон анонсировали в "Укрзализныце"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализныця" к концу 2019 года запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев – Херсон. Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов во время рабочей поездки в Херсон, сообщает 3 октября пресс-служба перевозчика.

"Мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда "Интерсити" и ночной поезд", – сказал он.

Напомним, что сейчас по маршруту Киев – Херсон курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

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Новости "Сегодня" писали, что в апреле 2019 года в Украине вступили в силу изменения правил железнодорожных перевозок. Подробнее о новшествах читайте в нашем материале "Чемоданы, велосипеды, коляски: какой багаж можно брать в поезда Украины".

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В мае "Укрзализныця" отменила запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

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