Из Киева в Таллин: "поезд четырех столиц" продлят до еще одной страны

Переговоры об участии Эстонии в международном железнодорожном проекте вышли на финишную прямую

Фото: Данил Павлов

Из Киева в Таллин: "поезд четырех столиц" продлят до еще одной страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg 2019-02-01T18:57:00+02:00 Транспорт Переговоры об участии Эстонии в международном железнодорожном проекте вышли на финишную прямую

Так называемый "поезд четырех столиц" № 31/32 может затронуть еще и пятую столицу – эстонский Таллин, сообщили 1 февраля в Укрзализнице.

На сайте железнодорожного ведомства сообщили, что на днях в Киеве состоялись переговоры представителей железных дорог Украины, Литвы и Эстонии, на которых стороны приняли соответствующие практические решения и обсудили условия, на которых возможно продолжение маршрута.

"В свое время эстонская сторона, изучая свое участие в проекте, взяла время для анализа экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности. В свою очередь можем доложить, что за период курсирования поезд уже перевез почти 5 тыс. пассажиров, а его загруженность составляет почти 60%, что наглядно демонстрирует привлекательность нового проекта", – утверждает председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Кроме того, в связи с достаточно хорошими показателями, с 30 января периодичность курсирования "поезда четырех столиц" была увеличена с одного раза в неделю до раза в четыре дня.

На сегодняшний день переговоры между сторонами о продлении международного маршрута до Таллина находятся в финальной стадии.

"У нас есть все технические возможности для продолжения до Таллина маршрута поезда Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Рассчитываем, что в первый рейс по такому, удлиненному, маршруту этот поезд отправится уже весной", – добавил Кравцов.

Напомним, что международный железнодорожный проект начал начал действовать 28 сентября прошлого года.

Как мы уже писали, сейчас в составе поезда курсирует 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса "люкс". Мы также сообщали о стоимости билетов по каждому из направлений.

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