Из Одессы появится прямой авиарейс в Румынию

Сегодня, 15:52

На линии планируется использование современных турбовинтовых самолетов

Фото: facebook.com/odessa.aero Фото: facebook.com/odessa.aero
Фото: facebook.com/odessa.aero Фото: facebook.com/odessa.aero

Румынская авиакомпания Tarom открывает с 1 сентября прямые рейсы по маршруту Одесса – Бухарест. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Одесса" в Facebook.

"Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из международного аэропорта "Одесса" — в 4:15 и из международного аэропорта имени Анри Коанды (Бухарест) — в 1:00 по местному времени", — отмечается в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook.

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На линии планируется использование современных турбовинтовых самолетов ATR 42/72.

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В Бухаресте пассажирам доступны стыковки на рейсы авиаперевозчика более чем по 30 маршрутам в страны Европы, Среднего Востока и Африки, а также по 10 направлениям внутри Румынии.

На данный момент прямые рейсы в Румынию из Украины выполняет авиакомпания Windrose по маршруту "Киев – Бухарест".

Напомним, Кабмин планирует превратить аэропорт Одессы в юго-хабПо данным Министерства инфраструктуры, строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.

При этом реконструкцию международного аэропорта "Одесса" планируют полностью завершить в 2019 году. 
Румыния, Одесса, аэропорт, авиа, бухарест, авиарейс

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Источник:

"Сегодня"

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