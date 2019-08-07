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Из Одессы в Днепр назначили дополнительный летний поезд

Сегодня, 19:33

В "Укрзализныце" сообщили, что поезд будет курсировать с 9 по 31 августа

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд № 242/241 сообщением Одесса – Днепр, который будет курсировать в августе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба государственного перевозчика.

"Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск", – добавили в компании.

Из Одессы поезд будет отправляться с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, а прибывать в Днепр в 06:50.

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Отправление из Днепра – с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, а прибытие в Одессу в 08:00.

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Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи, добавили в "Укрзализныце".

Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля УЗ открыла продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск новых поездов в курортные города, а также обновление парка локомотивов и пригородных электричек. Такие планы он озвучил на вторую половину 2019 года. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Укрзализныця Одесса поезд Днепр железная дорога

Источник: Сегодня

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