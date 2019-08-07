Из Одессы в Днепр назначили дополнительный летний поезд

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд № 242/241 сообщением Одесса – Днепр, который будет курсировать в августе. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба государственного перевозчика.
"Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск", – добавили в компании.
Из Одессы поезд будет отправляться с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, а прибывать в Днепр в 06:50.
Отправление из Днепра – с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, а прибытие в Одессу в 08:00.
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Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи, добавили в "Укрзализныце".
Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля УЗ открыла продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.
Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск новых поездов в курортные города, а также обновление парка локомотивов и пригородных электричек. Такие планы он озвучил на вторую половину 2019 года. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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