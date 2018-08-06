Из украинских поездов планируют убрать плацкарт: Омелян назвал сроки

Сегодня, 15:33

Популярный класс вагонов собираются заменить дневными поездами

Фото: infocorn.org.ua
Фото: infocorn.org.ua

Министерство инфраструктуры Украины собирается в течение пяти лет отменить использование на "Укрзализныце" (УЗ) плацкартных вагонов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов. Мы постараемся это сделать на протяжении пяти лет", – заявил Омелян  в эфире одного из украинских телеканалов.

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При этом министр отметил, что, путешествуя по Украине, он пользуется плацкартными вагонами, несмотря на то, что это неудобно.

"Когда я путешествую по Украине, то пользуюсь только плацкартом. Это сложно для меня в связи с моим ростом, так как я не помещаюсь в эти полки. И это проблема для людей, потому что они наталкиваются на мои ноги", – сказал министр.

Напомним, в 2017 году Омелян впервые отчитывался о том, как съездил в плацкарте. Тогда министр инфраструктуры решил протестировать обновленные после ремонта вагоны класса "плацкарт", чтобы посмотреть на условия для перевозки пассажиров. Ремонт одного такого вагона обошелся в 8,5 млн грн.

Кроме того, иностранцы тоже тестируют наши поезда - турист из США проехался в украинском плацкарте и рассказал о впечатлениях.
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Источник:

УНИАН

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