Из Украины в Польшу отменяется один лоукост-рейс – СМИ

Лоукост-авиакомпания Wizz Air, которая запустил два новых рейса из Украины в Германию, начиная с зимнего расписания 2018/2019, прекратит выполнение полетов из польского Люблина в Киев. Об этом сообщает профильное издание ЦТС со ссылкой на информацию из системы бронирования билетов, где соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.

В системе бронирования билеты на рейсы Wizz Air в другие города Польши из аэропорта "Киев" ("Жуляны") и обратно на период зимнего расписания есть в наличии.

В самой авиакомпании пока не делали заявлений по данному поводу.

С 3 августа рейсы из "Жулян" в Люблин перестала выполнять украинская авиакомпания Bravo Airways. В авиакомпании пояснили, что приняли такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. В то же время в польских СМИ среди факторов, подтолкнувших Bravo к закрытию рейсов, называли конкуренцию на маршруте со стороны Wizz Air.

Ранее сообщалось, что Wizz Air готовится запустить четыре новых маршрута из украинских аэропортов "Львов" и "Харьков" в города Европы. Лоукостер начнет осуществлять новые рейсы в октябре 2018 года.

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