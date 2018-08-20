Из Украины в Польшу отменяется один лоукост-рейс – СМИ

Сегодня, 08:28

Билеты исчезли из системы онлайн-бронирования

Аэропорт &quot;Жуляны&quot;
Аэропорт "Жуляны". Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Лоукост-авиакомпания Wizz Air, которая запустил два новых рейса из Украины в Германию, начиная с зимнего расписания 2018/2019, прекратит выполнение полетов из польского Люблина в Киев. Об этом сообщает профильное издание ЦТС со ссылкой на информацию из системы бронирования билетов, где соответствующие рейсы после 24 октября отсутствуют.

В системе бронирования билеты на рейсы Wizz Air в другие города Польши из аэропорта "Киев" ("Жуляны") и обратно на период зимнего расписания есть в наличии.

В самой авиакомпании пока не делали заявлений по данному поводу.

С 3 августа рейсы из "Жулян" в Люблин перестала выполнять украинская авиакомпания Bravo Airways. В авиакомпании пояснили, что приняли такое решение, чтобы урегулировать расписание чартерных перевозок в горячий период отпусков и избежать длительных задержек. В то же время в польских СМИ среди факторов, подтолкнувших Bravo к закрытию рейсов, называли конкуренцию на маршруте со стороны Wizz Air.

Ранее сообщалось, что Wizz Air готовится запустить четыре новых маршрута из украинских аэропортов "Львов" и "Харьков" в города Европы. Лоукостер начнет осуществлять новые рейсы в октябре 2018 года.

Также крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair зашла в Украину:
Киев, Польша, отмена, рейсы, Украина, Wizz Air, ЦТС, Bravo Airways, Люблин

Вы сейчас просматриваете новость "Из Украины в Польшу отменяется один лоукост-рейс – СМИ". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В аэропорту Ярославского откроют прямой рейс Харьков – Лондон

31 Июля, 15:13

Транспорт

Фото: Senthil 020 / Wikimedia

Лоукостер Wizz Air изменил правила провоза ручной клади

22 Июня, 15:18

Новые ограничения привязали к системе Wizz Priority
Загрузка...

Происшествия

фото avianews.com

Аэропорт "Киев" закрыли из-за аварии самолета при посадке

14 Июня, 22:51

В это время на борту находилось 169 пассажиров

Транспорт

Фото: Pixabay

Wizz Air открывает 16 новых рейсов из Украины

14 Марта, 09:58

Больше всего новых лоукост-маршрутов досталось аэропорту во Львове
Загрузка...