Из Украины в Сербию запустят летние авиарейсы

Маршрут будут обслуживать со 2 июня по 27 октября

Фото: facebook.com/airserbia.

В Украине растет число авиамаршрутов. Теперь авиакомпания Air Serbia будет выполнять прямые рейсы из сербского Белгада в Киев - со 2 июня по 27 октября 2019 года. Об этом свидетельствует информация в онлайн-системе бронирования.

Рейсы будут осуществляться по три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Киева – по вторникам и четвергам в 10:35, из Белграда в Киев – в 07:00. Воскресное расписание отличается: вылеты из Киева – в 21:40, из Белграда – в 18:05.

В Киеве Air Serbia обслуживается в международном аэропорту "Борисполь".

Air Serbia не единственная авиакомпания, которая запускает отдельные рейсы на время летней навигации. Так, украинская Jonika вводит летние рейсы в Грецию.

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются и региональные аэропорты. Только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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