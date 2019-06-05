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Из Украины в Словакию пускают поезд: появилось расписание

5 июня, 17:39

Регулярные рейсы будут осуществляться уже с первой половины июня

Фото: Pixabay

С 9 июня из Украины в Словакию начнет курсировать поезд Мукачево – Чоп – Кошице. Тестовый рейс был совершен 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ) на странице в Facebook.

"Уже с 9 июня по евроколее – новый поезд Мукачево – Кошице. Путешествуйте в Европу "Укрзализныцей", – говорится в сообщении.

Так, поезд № 960/961 будет отправляться из Кошице в 9:10 и прибывать в Мукачево 14:00. В обратном напралении поезд будет выезжать в 14:54 и прибывать в 18:13.

Поезд № 962/963 будет отправляться из Кошице в 12:10 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратрное отравление назначено на 18:20, прибытие – в 21:33.

Напомним, кроме расширения международного ж/д сообщения, в планах "Укрзализныци" – обновление подвижного состава. Так, в 2019 году "Укрзализныця" планирует обновить 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – "существенно отреставрированными". 

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов:

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Тег Укрзализныця, поезд, расписание, рейс, Мукачево, Чоп, Кошице

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