Из Украины запускают регулярные рейсы в две европейские столицы

Полететь пока могут только те, кто входит в разрешенные ЕС категории путешественников

Авиакомпания МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев – Амстердам и Киев – Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение. Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, во Францию – с 17 июня. Обе линии будут обслуживаться в первое время один раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France, сообщает профильное издание Avianews.

Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, т.к. правительство страны сняло ограничения на въезд иностранцев. Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

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В дальнейшем МАУ намерена расширить международную сеть, однако пока не готова назвать конкретные направления.

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"Это будут традиционные европейские города и регулярно-чартерные направления для туризма. Мы будем предлагать пассажирам и показывать только те рейсы, которые планируем выполнять, в которых видим потенциал и загрузку, чтобы не отменять их в последний момент. Также мы будем предупреждать пассажиров о всех ограничениях, которые есть в странах прибытия", – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В целом же МАУ закрыла продажи билетов на большинство международных направлений до 1 августа для формирования нового графика полетов.

Напомним, с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда.

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