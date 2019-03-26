Из-за перехода на летнее время в Украине изменился график поездов

Изменения затронули расписание для трех ж/д-составов

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Из-за перехода на летнее время в Украине изменился график поездов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef9/c21/5c3ef9c21cbf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef9/c21/5c3ef9c21cbf9.jpg 2019-03-26T13:00:00+02:00 Транспорт Изменения затронули расписание для трех ж/д-составов

Из-за перехода Украины на летнее время с 31 марта 2019 года частично изменяется график движения трех скоростных поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

"Просим пассажиров обращать внимание на время отправления и прибытия поездов в пункты назначения, указанное на проездных документах", – подчеркнули в УЗ.

Так, изменения коснутся поездов "Интерсити+":

№ 711 Константиновка – Киев . Он отправится из Константиновки в 16:20 и прибудет в Киев в 23:05. Остановки предусмотрены на станциях Дружковка (16:31-16:32), Краматорск (16:39-16:41), Славянск (16:51-16:53), Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51).

. Он отправится из Константиновки в 16:20 и прибудет в Киев в 23:05. Остановки предусмотрены на станциях Дружковка (16:31-16:32), Краматорск (16:39-16:41), Славянск (16:51-16:53), Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51). № 724 Киев – Харьков. Поезд отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харков в 18:13. Остановки предусмотрены на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:43-15:45) и Полтава Киевская (16:35-16:37).

Поезд отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харков в 18:13. Остановки предусмотрены на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:43-15:45) и Полтава Киевская (16:35-16:37). № 764 Одесса – Киев. Поезд отправится из Одессы в 05:40 и прибудет в Киев в 12:46 с остановками на станциях Подольськ (07:42-07:43), Вапнярка (08:59-09:00), Жмеринка (09:54-09:56), Винница (10:30-10:32).

Напомним, 31 марта в три часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Вместе с нами на летний режим перейдет и Европа, хотя там уже давно ведутся разговоры об отмене "временных качелей".

К 2020 году ЕС должен был отказаться от этого ритуала полностью. Однако в итоге исполнение замысла отложили на год — до 2021-го. Такое решение недавно приняла Комиссия Европарламента по вопросам транспорта, пояснив, что странам нужно время, чтобы опросить свои граждан и определиться, на какое же время перейти — летнее или зимнее. Предварительная подготовка нужна государствам и во избежание неразберихи с работой транспорта.

Кто и зачем придумал перевод часов в Украине и мире, узнавайте из видеосюжета:

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