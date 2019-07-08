Известный лоукостер предупредил о смене аэропорта и задержках рейсов

Перевозчик будет отправлять свои рейсы из Борисполя

Фото: airportkiev / Facebook.

Авиакомпания Wizz Air временно изменит аэропорт отправления рейсов из Киева – вместо аэропорта в Жулянах рейсы будут улетать из Борисполя.

Как сообщили в авиакомпании, с 2 по 12 сентября текущего года в аэропорту "Киев" им. Сикорского будут проводить ремонт взлетно-посадочной полосы.

Компания предупреждает, что в связи с осложнениями, в расписании рейсов возможны изменения. Всех пассажиров обещают вовремя предупреждать. Кроме того, если пассажир приобрел билет с вылетом из Жулян и не хочет лететь из Борисполя, он может сдать свой билет без штрафов и получить полное возмещение стоимости билета или получить кредит стоимостью 120% от стоимости перелета.

"Хотя закрытие аэропорта находится вне нашего контроля, Wizz Air приносит искренние извинения всем пассажирам, рейсы которых будут нарушены, за любые причиненные неудобства", – добавили в лоукостеі.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновила выполнение рейсов из Киева в Люблин,

Вместе с восстановленным рейсом в Люблин Wizz Air осуществляет перелеты из Киева по 30 направлениям. Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского. В целом по Украине компания за первые пять месяцев 2019 года обслужила около 900 тысяч пассажиров.

Напомним, Wizz Air открыл рейсы из Киева в Люблин в августе 2017 года, но полеты прекратились в октябре 2018 года.

В марте 2019 года Wizz Air также объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.

Ранее эксперты также объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

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