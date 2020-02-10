К 8 марта назначили дополнительные поезда: новое расписание

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов к мартовским праздникам, которые растянутся на три дня

/ Фото: Depositphotos

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов к мартовским праздникам, когда украинцы получат три дня выходных. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

поезд № 181/182 Киев – Львов будет отправляться 6 и 9 марта из Львова в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. В обратном направлении поезд будет отправляться 7 и 10 марта в 00:55 с прибытием во Львов в 10:36;

поезд № 235/236 Киев – Ужгород выполнит рейсы в Ужгород 5, 8 и 10 марта, в обратном направлении – 6 и 9 марта. Отправляться из Киева поезд будет в 20:28 и прибывать в 11:58. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:15 и прибывать в Киев в 08:40;

поезд № 239/207 Киев – Ужгород отправится из Киева 6 и 8 марта в 19:47 и прибудет в Ужгород в 10:58. Из Ужгорода поезд будет отправляться 7 и 9 марта в 18:00 и прибывать в Киев в 10:20;

поезд № 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы осуществит рейсы из Киева и Черновцов 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 01:37, прибытие в Черновцы в 17:30. Отправление из Черновцов в 22:26 и прибытие в Киев в 14:52;

поезд № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, рейсы 6 марта из Киева и 9 марта из Черновцов. Отправление из Киева в 15:03, прибытие в Черновцы в 08:15. Отправление из Черновцов в 19:15, прибытие в Киев в 11:56;

поезд № 267/268 Киев – Ковель. Из Киева будет отправляться 6 и 10 марта, из Ковеля – 5 и 9 марта. Отправление из Киева в 23:08 и прибытие в 8:19. Из Ковеля – в 23:45 и прибытие в Киев в 10:54;

поезд № 201/202 Киев –Жмеринка. Из Жмеринки поезд отправится 6 марта, из Киева – 10 марта. Отправление из Жмеринки в 19:34, прибытие в Киев в 00:09. Из Киева – в 16:07, прибытие в Жмеринку в 21:30;

поезд № 233/234 Киев – Винница из Киева и Винницы будет отправляться 9 марта. Отправление из Киева в 13:27, прибытие в Винницу в 16:30. Отправление из Винницы в 17:30, прибытие в Киев в 21:20;

поезд № 209/210 Киев – Одесса выполнит рейс из Одессы 5 марта, из Киева – 10 марта. Поезд отправится из Одессы в 23:59, прибудет в Киев в 11:56. Из Киева поезд отправится в 13:27 и будет в Одессе в 23:24;

поезд № 215/216 Киев – Кривой Рог будет отправляться из Кривого Рога 6 марта, из Киева 10 марта. Из Кривого Рога отправление в 10:50, прибытие в Киев в 20:06. Из Киева – в 09:57, прибытие в Кривой Рог в 19:22;

поезд № 205/206 Покровск – Харьков будет выполнять рейсы из Покровска и Харькова 6 и 9 марта. Отправление поезда из Покровска назначено в 09:20, прибытие в Харьков – в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44, прибытие в Покровск в 22:07;

поезд № 242/241 Одесса – Днепр будет курсировать из Одессы 5, 7 и 9 марта, из Днепра – 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 23:38, прибытие в Днепр в 9:40. Из Днепра поезд отправится в Одессу в 22:30 и прибудет в 8:20;

поезд № 154 Кривой Рог – Одесса выполнит рейсы из Кривого Рога 6, 8 и 10 марта, выезжая в 19:50 и прибывая в Одессу в 06:18. Из Одессы поезд будет курсировать 7 и 9 марта, отправляясь в 21:37 и прибывая в Кривой Рог в 08:25;

поезд № 204/203 Львов – Днепр будет курсировать 6, 8 и 10 марта из Львова, отправление в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Отправление из Днепра 5, 7 и 9 марта в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40;

поезд № 168/168 Львов – Одесса будет курсировать в обоих направлениях 7 и 9 марта. Из Львова поезд отправится в 09:40 и прибудет в Одессу в 20:23. Из Одессы отправление назначено на 10:18, а прибытие во Львов – в 21:05;

Также УЗ назначила дополнительный рейс – поезд № 095/096 Черкассы – Львов, который будет отправляться из Черкасс 5 и 8 марта в 19:46 с прибытием во Львов в 10:36, из Львова 7 и 10 марта в 12:53 с прибытием в Черкассы в 4:06.

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" писал о самых популярных у украинцев железнодорожных направлениях.

В тренде Как упадут ставки по ипотеке: эксперты поправили прогноз Гончарука

Также мы рассказывали о том, что через интернет в 2019 году продали более 30 млн ж/д билетов.

А недавно "Укрзализныця" предложила пассажирам новую услугу – доставку ручной клади. Багаж смогут доставить либо с вокзала на вокзал, либо адресно – от двери до двери. Каковы преимущества этой услуги и сколько это стоит разбирались новости "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама