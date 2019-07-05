Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

К Черному и Азовскому морям отправятся новые поезда

5 июля, 17:58

А Днепр и Запорожье получат новенькие электрички для пригородных поездок


"Укрзализныця" (УЗ) планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек. Такие планы на вторую половину 2019 года озвучил сегодня, 5 июля, председатель правления акционерного общества Евгений Кравцов в Харькове.

Он поздравил с юбилеем региональный филиал УЗ – "Южную железную дорогу" – полтора века назад на харьковский вокзал прибыл первый поезд.

Кравцов также поделился достижениями компании. По его словам, впервые за шесть лет железная дорога не испытывает недостатка в грузовых вагонах. В этом году планируют закупить новые электрички для Днепра и Запорожья, а на период отпусков запустили 30 дополнительных поездов в направлении Азовского и Черного морей.

"В этом году в период летних перевозок мы увеличили пассажиропоток и перевозки пассажиров более чем на 20%. Это очень существенный показатель. На сегодня у нас более 170 поездов, курсирующих ежедневно. За последние годы это рекордный показатель. И это позволяет эффективно справляться с высоким спросом", – подчеркнул Кравцов.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля УЗ открывает продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Укрзализныця, железная дорога, поезда, Кравцов

Вы сейчас просматриваете новость " К Черному и Азовскому морям отправятся новые поезда". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Укрзализныця" заняла миллионы долларов у иностранных инвесторов

2 июля, 12:23

Компания смогла выйти на международные рынки капитала

Стало известно, сколько пассажиров перевозит "Укрзализныця" в день

27 июня, 20:31

По словам Кравцова, почти половина вагонов оборудована системой кондиционирования воздуха

В Украине увеличили сроки предварительной продажи билетов на поезда

27 июня, 15:22

Изменение касается популярных поездов внутреннего и международного сообщения

Железнодорожникам в Украине повысят зарплаты

24 июня, 12:52

Руководство "Укрзализныци" останется с нынешними окладами

5 научных способов продлить свою жизнь

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Как и когда сажать картофель в 2019 году

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо

Все известные тайны перевала Дятлова — что смущает исследователей

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

Известная украинская певица попала в жуткое ДТП (фото)

9 типов автомобилистов, которые всех раздражают (и нас тоже)

Зеленский предложил депутатам уволить Луценко

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

10 вещей о которых врут все мужчины

На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк"

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь