Кабмин ищет дополнительные деньги на ремонт местных дорог

Наряду с капитальным ремонтом дорог государственного значения для Кабинета министров приоритетным является строительство и ремонт дорог местного значения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

По его словам, правительство не будет ограничиваться суммой в 22 млрд гривен, которая заложена на ремонт местных дорог в госбюджете, а собирается привлекать дополнительные средства.

"Сегодня очень важный момент – вовремя разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на местные дороги. Желательно ее делать не кусочками, а по направлениям. Например, есть 200 км местной дороги, надо сделать ПСД на весь участок. При необходимости мы будем искать дополнительный ресурс. Местные дороги должны быть в этом году дофинансированы", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Он также напомнил, что в целом на ремонт дорог в 2020 году будет выделено более 80 млрд гривен.

"Это беспрецедентная сумма, которая сохранена в обновленном государственном бюджете Украины", – отмечают в Кабмине.

Начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины

Напомним, ранее Шмыгаль на встрече с Национальной ассоциации дорожников обсудил вопрос привлечения украинцев к строительным работам.

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