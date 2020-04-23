Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Кабмин ищет дополнительные деньги на ремонт местных дорог

23 апреля, 15:10

Ксения Капустинская

Шмыгаль рассказал о приоритетах правительства в инфраструктурной сфере

Наряду с капитальным ремонтом дорог государственного значения для Кабинета министров приоритетным является строительство и ремонт дорог местного значения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

По его словам, правительство не будет ограничиваться суммой в 22 млрд гривен, которая заложена на ремонт местных дорог в госбюджете, а собирается привлекать дополнительные средства.

"Сегодня очень важный момент – вовремя разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на местные дороги. Желательно ее делать не кусочками, а по направлениям. Например, есть 200 км местной дороги, надо сделать ПСД на весь участок. При необходимости мы будем искать дополнительный ресурс. Местные дороги должны быть в этом году дофинансированы", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Реклама

В тренде
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателей

Он также напомнил, что в целом на ремонт дорог в 2020 году будет выделено более 80 млрд гривен.

"Это беспрецедентная сумма, которая сохранена в обновленном государственном бюджете Украины", – отмечают в Кабмине.

Начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины

Напомним, ранее Шмыгаль на встрече с Национальной ассоциации дорожников обсудил вопрос привлечения украинцев к строительным работам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дороги госбюджет финансирование ремонт дорог Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прибытие
Прибытие "Мрии" в Варшаву вызвало ажиотаж: фото и видео приземленияТранспорт
Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ
Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответТранспорт
Борьба с коронакризисом: в Кабмине придумали, где взять работу для украинцев
Борьба с коронакризисом: в Кабмине придумали, где взять работу для украинцевЭкономика
"Мрия" и "Руслан" против коронавируса: украинские самолеты завалили заказамиТранспорт
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспорте
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспортеПолитика
Карантин: Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспорта
Карантин: Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспортаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...