Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора"

Фото: "Укравтодор"

Кабинет министров объявил с 27 сентября конкурс на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), которое недавно запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта по взвешиванию грузовиков в движении.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте правительства.

В дополнении к нему говорится, что должностной оклад главы "Укравтодора" составит 24 тыс. гривен. Также он будет получать надбавку за ранг.

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Кандидаты на этот пост могут направлять документы до 18:00 10 октября.

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Новости "Сегодня" писали, что 24 сентября исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак подал в отставку. Он занимал эту должность с 28 октября 2016 года.

25 сентября Кабмин принял его заявление об отставке. Согласно распоряжению правительства, Новак будет освобожден от исполнения обязанностей главы "Укравтодора" по собственному желанию с 1 октября 2019 года.

В самом агентстве отметили, что Новак подал в отставку в связи с завершением трехлетней каденции на этом посту.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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