Кабмин определил, на что пойдут конфискованные у коррупционеров 4,7 млрд грн
Правительство выделило ряд проектов, которые профинансируют за счет средств коррупционеров
Кабинет министров Украины утвердил на 2018 год порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, которое было конфисковано по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.
Согласно принятому постановлению, Министерство внутренних дел получит 14,89% от этой суммы на программу "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты".
В свою очередь, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделят 42,55% средств по программе "Государственный фонд регионального развития".
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Остальные средства получит "Укравтодору":
- 17,02% – программа "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка";
- 17,02% – программа "Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков – Ахтырка";
- 8,51% – программа "Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир – Черновцы".
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год, сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.
При этом основная бюджетная программа на 6,6 млрд грн предусматривает продолжение работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.
Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также пообещал, что строить дороги в Украине будут по-новому:
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