Кабмин отменил "правило 10" для пассажирских перевозок: новая норма

В транспорте позволили перевозить больше пассажиров

Кабмин разрешил на время карантина перевозить в общественном транспорте не 10 пассажиров, а 50% от количества мест для сидения.

Кабинет министров внес изменения в свое постановление относительно правил перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Согласно постановлению, в общественном транспорте вместо нормы, которая позволяла перевозить только 10 человек, теперь в маршрутках может быть заполнено 50% мест для сидения.

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При этом должны соблюдаться все правила противоэпидемиологической защиты и санитарные нормы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за нехватки общественного транспорта харьковчане не могут соблюдать требования карантина и устраивают драки ради того, чтобы воспользоваться маршруткой или троллейбусом.

Похожая ситуация сложилась и в Одессе: местные жители агрессивно отказывались следовать правилам вынужденных ограничений.

Также мы писали о том, что с введением в столице карантина и запрета на проезд в общественном транспорте без специальных пропусков пробки в Киеве не исчезли.

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