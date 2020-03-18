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Кабмин принял решение о ценах на авиабилеты

18 марта, 15:25

Ксения Капустинская

Криклий заверил, что правительство больше не позволит авиаперевозчикам спекулировать

После того, как Украина закрыла междугородние и межобластные перевозки, Кабинет министров Украины принял постановление о регулировании цен авиаперевозчиков. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

"Было принято постановление, которое предусматривает ценовое регулирование. Эту функцию передали Министерству инфраструктуры, чтобы не было тех спекуляций, как несколько дней назад, когда авиаперевозчики спекулировали на стоимости, учитывая избыточный спрос, который есть на авиаперевозки", – рассказал Криклий.

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Также он отметил, что специальные поезда будут отправляться из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы вернуть из соседних стран Украинская домой.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в международном аэропорту Будапешта застряли более 20 граждан Украины, которых поместили в специальной транзитной зоне. А авиакомпания SkyUp начала вывозить людей из Шарм-эль-Шейха. Всего, по данным МИД, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. В целом ожидается возвращение не менее 51 авиарейса с украинскими гражданами.

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билеты авиа авиакомпания авиаперевозки перевозки Владислав Криклий

Источник: УНН

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