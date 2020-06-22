Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей стране

Правительство предлагает работодателям изменить график работы, чтобы избежать скопления людей в транспорте и сократить риски возможного заражения коронавирусом. Об этом идет речь в постановлении КМУ № 500.
Так, Кабмин рекомендовал предприятиям начинать рабочий день для работников в девять или десять часов утра, а также по возможности даже позже.
Такую меру правительство предлагает ввести до окончания карантинного периода. Согласно новому постановлению нововведение об изменении рабочего графика должно уменьшить скопление людей в общественном транспорте в утреннее время.
А государственные органы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации должны обеспечить на период карантина гибкий рабочий график для сотрудников или отправить работников на дистанционную работу.
Нововведение будет касаться таких отраслей деятельности, как розничная торговля, почтовая и курьерская деятельность, образование, социальная помощь, а также искусство и спорт, сфера развлечений и отдыха.
При этом органы самоуправления должны разработать и откорректировать маршруты движения общественного транспорта. Измененные маршруты движения должны составляться с учетом изменившихся графиков работы предприятий и учреждений.
Когда именно вступает в действие нововведение, пока не известно – все будет зависеть от откорректированных графиков движения.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во Львове, который стал одним из эпицентров вспышки коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 заболели двое работников Западного межрегионального управления Министерства юстиции.
При этом и во Львовской области в последнее время стремительно растет число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим карантин в регионе решили продлить.
Опасаются вспышки болезни и на юге. Так, в Одессе 22 июня усилили противоэпидемические меры, приняв ряд ограничений.
О том, что происходит на рынке труда в условиях карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":
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