Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей стране

Чтобы снизить риски заражения COVID-19, правительство настаивает на изменении графика работы предприятий и движения транспорта

Правительство предлагает работодателям изменить график работы, чтобы избежать скопления людей в транспорте и сократить риски возможного заражения коронавирусом. Об этом идет речь в постановлении КМУ № 500.

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Так, Кабмин рекомендовал предприятиям начинать рабочий день для работников в девять или десять часов утра, а также по возможности даже позже.

Такую меру правительство предлагает ввести до окончания карантинного периода. Согласно новому постановлению нововведение об изменении рабочего графика должно уменьшить скопление людей в общественном транспорте в утреннее время.

А государственные органы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации должны обеспечить на период карантина гибкий рабочий график для сотрудников или отправить работников на дистанционную работу.

Нововведение будет касаться таких отраслей деятельности, как розничная торговля, почтовая и курьерская деятельность, образование, социальная помощь, а также искусство и спорт, сфера развлечений и отдыха.

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При этом органы самоуправления должны разработать и откорректировать маршруты движения общественного транспорта. Измененные маршруты движения должны составляться с учетом изменившихся графиков работы предприятий и учреждений.

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Когда именно вступает в действие нововведение, пока не известно – все будет зависеть от откорректированных графиков движения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во Львове, который стал одним из эпицентров вспышки коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 заболели двое работников Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

При этом и во Львовской области в последнее время стремительно растет число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим карантин в регионе решили продлить.

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