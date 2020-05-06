Кабмин занялся инфраструктурой: Криклий назвал ТОП-4 решений правительства

Кабинет министров на заседании в среду, 6 сентября, принял ряд важных инфраструктурных решений. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который ранее рассказал о дальнейших планах по передаче в концессию морских портов.

В частности чиновник назвал следующие ТОП-решения правительства в инфраструктуре.

Возобновлена работа пунктов пропуска для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава Русская". Это позволит увеличить грузопотоки и обеспечить стабильную международную торговлю;

"Большая стройка" в регионах продолжается. Около 6 млрд грн от уплаченных "Нафтогазом" дивидендов будут дополнительно направлены на строительство дорог, школ, детсадов и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц в регионах;

Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево;

снижена до 30% часть чистого дохода, отсчитывается аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода.

В тренде Стало известно, как будут работать салоны красоты с 11 мая

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Ранее сообщалось, что с 11 мая должны увеличить количество общественного транспорта, чтобы люди могли ездить на работу после открытия магазинов и других заведений согласно плану послабления карантина.

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