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Кабмин занялся инфраструктурой: Криклий назвал ТОП-4 решений правительства

6 мая, 15:53

Денис Беспалов

Министр инфраструктуры рассказал о важных решениях правительства

Кабинет министров на заседании в среду, 6 сентября, принял ряд важных инфраструктурных решений. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который ранее рассказал о дальнейших планах по передаче в концессию морских портов.

В частности чиновник назвал следующие ТОП-решения правительства в инфраструктуре.

  • Возобновлена работа пунктов пропуска для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава Русская". Это позволит увеличить грузопотоки и обеспечить стабильную международную торговлю;
  • "Большая стройка" в регионах продолжается. Около 6 млрд грн от уплаченных "Нафтогазом" дивидендов будут дополнительно направлены на строительство дорог, школ, детсадов и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц в регионах;
  • Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево;
  • снижена до 30% часть чистого дохода, отсчитывается аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода.

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Ранее сообщалось, что с 11 мая должны увеличить количество общественного транспорта, чтобы люди могли ездить на работу после открытия магазинов и других заведений согласно плану послабления карантина.

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карантин инфраструктура Кабинет министров Владислав Криклий

Источник: Сегодня

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