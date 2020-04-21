Кабмин заплатит МАУ, SkyUp, Windrose и Azur Air за эвакуацию украинцев

Министерство инфраструктуры Украины собирается выделить финансовую помощь авиакомпаниям SkyUp, "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Windrose и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов. Средства рассчитывают выделить в течение месяца, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Интерфакс-Украина".

Министр уточнил, что Кабмин уже принял соответствующее решение, а авиаперевозчики готовят документы для получения компенсации.

"Возвращая граждан с чартерных программ, борты авиакомпаний, естественно, летели пустыми из-за того, что мы закрыли возможность вывоза украинцев. За это мы им компенсируем половину стоимости организации рейса", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, итоговая цифра компенсаций еще подсчитывается – министерство лишь недавно начало получать расчеты от авиаперевозчиков. Денег авиакомпании пока не получили. Напомним, цены на билеты на эвакуационные рейсы перевозчики устанавливали с учетом ограничений от правительства.

Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после инцидента с пассажирами самолетов с Бали и из Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер:

Как считает авиаэксперт Александр Ланецкий, после пандемии COVID-19, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок будет совсем иным. Большинство авиакомпаний не переживут кризис, и, вероятно, дешевых билетов тоже не останется, полагает специалист.

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