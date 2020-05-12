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Как будут возобновлять пассажирское сообщение: Мининфраструктуры разработало план

12 мая, 22:37

Елена Вус

План пока не утвержден Кабинетом министров и может измениться

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его планируют проводить в три этапа.

Об этом сообщил источник в Министерстве инфраструктуры.

Первый этап:

  • запуск с 22 мая городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).
  • с 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном 12, в азовском – 3. Также с 29 мая планируется запуск внутреннего авиасообщения.

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Второй этап:

  • запуск с 9 июня межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси
  • с 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап:

  • после завершения карантина запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.
  • запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

Стоит подчеркнуть, что, по информации источника в Мининфраструктуры, этот план пока не утвержден Кабинетом министров и может измениться.

Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий – масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.

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Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сегодня, 12 мая.

"Работаем сейчас над тем, чтобы пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли ", – отметил глава министерства.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" (УЗ) разработала план восстановления пригородного ж/д сообщения в два этапа. Правда, когда именно начнется реализация этого плана, пока неизвестно – нужно решение Кабмина о снятии запрета на регулярные пассажирские перевозки.

Как известно, в связи с распространением коронавируса с 12:00 18 марта по всей Украине закрыли междугородние и межобластные перевозки. Соответствующее решение принял Кабмин в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

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карантин Мининфраструктуры коронавирус пассажирские перевозки COVID-19

Источник: УНИАН

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