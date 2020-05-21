Как эпидемия повлияла на транспортную отрасль: насколько снизились грузоперевозки

Госстат подсчитал потери грузоперевозчиков за четыре месяца 2020 года

В Украине, где скоро готовятся отменить ограничения на перевозки, транспортные предприятия в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 18,2% – до 90,6 млрд ткм.

Так, за четыре месяца текущего года перевозки грузов составили:

железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 184,8 млн тонн грузов, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года;

автомобильным было перевезено 57,6 млн тонн (-7,5%);

водным – 1,3 млн тонн (-2,9%);

трубопроводным – 29,1 млн тонн (-27,3%);

авиационным – 0,02 млн тонн (-9,3%).

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

В тренде Курс доллара в Украине вернулся к росту

Также мы сообщали о том, что экономисты из Немецкой экономической команды считают, что в Украине из-за кризиса, вызванного пандемией, больше всего пострадает сфера транспорта. Из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами в транспортном секторе предвидится сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.

Как известно, еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина. Это привело не только к проблемам у авиакомпаний – тысячи украинцев застряли за границей, и их пришлось вывозить спецрейсами.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама