Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Как эпидемия повлияла на транспортную отрасль: насколько снизились грузоперевозки

21 мая, 06:11

Виктория Подолянец

Госстат подсчитал потери грузоперевозчиков за четыре месяца 2020 года

В Украине, где скоро готовятся отменить ограничения на перевозки, транспортные предприятия в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 18,2% – до 90,6 млрд ткм.

Так, за четыре месяца текущего года перевозки грузов составили:

  • железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 184,8 млн тонн грузов, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года;
  • автомобильным было перевезено 57,6 млн тонн (-7,5%);
  • водным – 1,3 млн тонн (-2,9%);
  • трубопроводным – 29,1 млн тонн (-27,3%);
  • авиационным – 0,02 млн тонн (-9,3%).

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

В тренде
Курс доллара в Украине вернулся к росту

Также мы сообщали о том, что экономисты из Немецкой экономической команды считают, что в Украине из-за кризиса, вызванного пандемией, больше всего пострадает сфера транспорта. Из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами в транспортном секторе предвидится сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.

Как известно, еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина. Это привело не только к проблемам у авиакомпаний – тысячи украинцев застряли за границей, и их пришлось вывозить спецрейсами.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт железная дорога авиация река трубопровод порты грузоперевозки автотранспорт грузы грузовые перевозки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 мая
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 маяТранспорт
Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажиров
Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажировТранспорт
Минздрав опубликовал новые правила работы транспорта после ослабления карантина
Минздрав опубликовал новые правила работы транспорта после ослабления карантинаУкраина
Степанов рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспорт
Степанов рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспортУкраина
"Шара" кончилась: цены на АЗС начали растиАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...