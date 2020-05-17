Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает

Эксперты говорят, что автобусное сообщение будет стоить вдвое больше, а железнодорожное – столько же

В связи с постепенной отменой карантина проблема отсутствия полноценных пассажирских перевозок становится все актуальнее. Власти вернули украинцам право работать, но многие люди не могут это право реализовать, потому что не ходит транспорт. Чиновники каждый день выступают с заявлениями, что "вот-вот" все начнет ездить и летать, но конкретных решений пока немного.

Сайт "Сегодня" разобрался, когда же на самом деле можно будет нормально перемещаться как внутри городов, так и между городами, и во что может обойтись проезд пассажирам, если карантинные ограничения сохранятся.

Две главные проблемы

Очевидно, что в правительстве осознают: транспортное сообщение надо возобновлять, но пока не решили, как это сделать, дабы не вызвать вспышки эпидемии из-за того, что людей в салонах и вагонах окажется слишком много. Есть лишь предварительные планы выхода из карантина.

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В свою очередь ограничение числа пассажиров в салоне либо трудно реализуемо (касается метрополитена и электропоездов), либо окажется невыгодным для перевозчиков (маршрутные такси в городах, поезда и междугородние автобусы).

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Например, маршрутка типа "Богдан" рассчитана на 45 пассажиров (на самом деле в часы пик набивается в салон до 60 человек), из которых лишь для половины имеются сидячие места. По действующим противоэпидемическим правилам, можно перевозить не более 10-12 пассажиров, или 25% вместимости. А значит, стоимость проезда должна бы вырасти вчетверо. В Киеве это будет не 7-8 гривен с пассажира, а 28-32 гривни. Примерно за столько же можно доехать вчетвером вскладчину на такси.

Учитывая, что большинство автобусных перевозчиков – частные фирмы, не исключено, что они откажутся выходить на маршруты, потребуют дотаций от государства, либо поднимут в разы стоимость проезда.

Что говорят власти

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Пока из официальных заявлений властей складывается такая картина:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что метро и междугородний транспорт откроют не раньше середины лета, то есть через два месяца.

"Пока мы не прошли пик эпидемии, то представьте: два миллиона человек (речь идет о ежесуточных пассажироперевозках в киевском метрополитене – Авт.) собираются в вагонах. Это очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт могут стать катализатором распространения заболевания", – разъяснил премьер.

При этом Денис Шмыгаль пообещал в мае возобновить внутриобластные автобусные перевозки и работу пригородных электропоездов с учетом противоэпидемических мер. Но 15 мая автоперевозчикам удалось договориться с властями о том, что все автобусные перевозки – городские, пригородные, междугородные, межобластные и международные – будут открыты 22 мая "при соблюдении определенных условий". Какие это условия – пока не известно, но очевидно, что они будут учитывать карантинные меры.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассматривает возможность возобновления работы метро в начале июня.

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Мэр Киева Виталий Кличко сперва настаивал, чтобы метро в столице открылось уже 25 мая. Но затем столичный голова изменил свое мнение.

Хотят окрыть метро и в Харькове, где метрополитен – второй по величине после киевского (три линии, 30 км, 30 станций).

"То, что творится в городе в связи с тем, что люди вышли на работу, а метро не работает, я вижу угрозу выполнению карантинных мероприятий", – заявила заместитель харьковского мэра Светлана Горбунова-Рубан.

Что касается третьего в Украине метро – в городе Днепр – то оно длиной всего 7,8 км, дублирует маршруты наземного транспорта и перевозит в день 20 тыс. пассажиров, или почти в 100 раз меньше, чем киевское метро. Поэтому его роль в транспортном сообщении Днепра незначительна, и вопрос об открытии местные власти не поднимают.

Мининфраструктуры (МИУ) обещает возобновлять транспортное сообщение в три этапа, точные даты пока неизвестны. Предварительно, на первом этапе, с 29 мая, планируется запуск городского (кроме маршрутных такси и метро) и пригородного (в пределах одного района) транспорта, возобновление внутренних авиаперелетов и частичная организация движения пассажирских поездов: до 50% электропоездов в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории "Интерсити" и "Ночной экспресс" (около 20% проездов).

Что важно, МИУ предполагает, что в транспорте будут заняты все сидячие места, а не 50%, как сейчас. Противокарантинные меры сохранятся: маски, температурный скрининг пассажиров, дезинфекция салонов и помещений вокзалов и станций.

Эпидемиологи: Главное – контроль

Медики-специалисты уверены: возобновлять работу транспорта в обычном режиме рано, есть опасность новой вспышки эпидемии. Но в режиме, когда в салоне занято не более 50% сидячих мест и проводятся противоэпидемические мероприятия, подвижной состав ходить может. Сейчас, напомним, в ряде городов, в частности в Киеве, транспорт ходит по нескольким спецмаршрутам, а пассажирами могут быть только люди со спецпропусками. Их выдают тем, кто обеспечивает жизнедеятельность города: врачи, аптекари, продавцы продуктовых магазинов, сотрудники коммунальных служб.

"Такие меры позволяют минимизировать вероятность заражения коронавирусом для пассажиров наземного городского транспорта, в условиях междугородних и пригородных автобусных перевозок, а также для авиасообщения, – уверена врач-инфекционист Инна Андрусович. – Что касается железнодорожного транспорта, прежде всего электропоездов, то здесь на первый план выходит вопрос контроля количества пассажиров в вагонах и степени соблюдения ими карантинных мер, особенно в провинции. А вот работу метро точно возобновлять рано, там достаточный контроль организовать нереально без очередей на станциях. Метро можно запустить только тогда, когда случаев заболевания по каждому региону будет выявлено не более 3-5 за сутки".

В связи с невозможностью контроля в условиях, когда эпидемия еще бушует, завкафедрой эпидемиологии Национального медуниверситета имени А.А. Богомольца Ирина Колесникова предлагает пускать в метро только людей со спецпропусками, эти пассажиры, по ее словам, уже привыкли соблюдать меры предосторожности.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко уже заявил, что он против спецпропусков в метро.

Эксперты: В Европе транспорт не останавливали

А вот специалисты по транспортным перевозкам утверждают, что "медицина" и власти слишком драматизируют ситуацию. При этом они ссылаются на опыт зарубежных стран: там и самолеты на внутренних рейсах летают, и поезда ездят, и автобусы, ходит и городской транспорт.

"Мнение наших эпидемиологов кардинально отличается от мнения их коллег за рубежом. В Европе работу транспорта по причине эпидемии вообще не останавливали, только ввели карантинные ограничения и прекратили сообщение между странами, – рассказал нам эксперт по транспорту Александр Кава (замминистра Мининфраструктуры в 2014-15 гг., – Авт.). – Внутри стран самолеты летают, поезда и автобусы ездят. Но есть ограничения для пассажиров. Например, в соседней Польше в поездах должно быть количество пассажиров не более половины сидячих мест. Но с 18 мая будет разрешено перевозить 30% пассажиров от общего количества мест, а не сидячих, то есть, больше".

Александр Кава подчеркнул: чтобы транспорт начал ездить, а заболевших не стало больше, у нас должны работать два фактора. Властям надлежит обеспечить максимальное количество подвижного состава, а не "половину электричек", как предлагает Мининфраструктуры, а пассажирам – соблюдать ограничения, то есть носить маски, пользоваться санитайзерами и не набиваться в салон больше, чем положено по карантинным нормам.

И – о стоимости. Очевидно, что чем меньше в салоне пассажиров, тем меньше выручка. Если для городского общественного транспорта, дотируемого из горбюджета, повышение цены проезда в связи с карантином вряд ли актуально, то для других перевозчиков, наоборот. Пока не ходят троллейбусы-трамваи-автобусы, в Киеве уже резко подорожало такси.

Александр Кава уточнил, что в Польше цены на проезд по железной дороге не повышали, убытки перевозчикам оплачивает государство. А вот частный транспорт стоимость проезда поднял. Как будет у нас – неясно, эксперт не исключает, что в условиях недостаточного контроля маршрутки будут переполнены больше нормы.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что подорожание будет, но неодинаковым для различных видов транспорта.

"Некоторые известные перевозчики в Украине уже подняли цены вдвое, примерно настолько же вырастут цены и в маршрутках после того, как разрешат их движение, – прогнозирует Олег Пендзин. – Что касается проезда по железной дороге, то там стоимость проезда вряд ли повысится или вырастет ненамного. Электропоезда – по сути социальный транспорт, он дотационный, а билеты в поезда "Интерсити" и так стоят дорого и обычно эти составы редко бывают заполненными".

Маршруточники: Цены на проезд вырастут вдвое

Городские маршруточники и владельцы междугородних автобусов уже заявляют: повышения стоимости из-за карантинных ограничений не миновать.

"Это экономически обосновано, ведь за рейс маршрутка перевезет меньше пассажиров, а расходы на топливо те же, да и зарплату персоналу уменьшать не получится – водители и механики уволятся, – говорит директор транспортной фирмы Николай Бацан. – Мы прикидывали: меньше 10 грн с человека не получится (до карантина там было 7 грн)".

Заметим: 10 грн за проезд вместо 7 грн – это еще немного. Другие киевские маршруточники сообщили нам, что цены вырастут минимум до 15 гривен, а на длинных маршрутах – до 20 грн.

Еще сложнее ситуация у междугородних перевозчиков. В крупных автопредприятиях не комментируют, как может вырасти стоимость проезда, мол, еще не считали. Но если карантинные нормы сохранятся, говорят, что билеты точно подорожают. А вот частники уже прикидывают цену.

"Пока изучаю рынок, сколько готовы платить пассажиры за себя и за пустое место в салоне, если разрешат возобновить рейсы, – поделился с нами частный предприниматель Андрей из города Корсунь-Шевченковский на Черкащине. – У меня два Mercedes Sprinter, в каждом 18 мест. Раньше возили с напарником каждый день людей в Киев и обратно. По карантинным нормам теперь могу взять максимум 12 пассажиров, каждый будет сидеть отдельно. Навскидку – проезд подорожает в 1,5 раза, со 100 до 150 грн с человека".

Пассажиры готовы переплачивать

Многие исстрадавшиеся без транспорта горожане утверждают, что согласны раскошелиться, но иметь возможность без проблем доехать до нужной точки.

"На городской транспорт надежды мало, только маршрутки, – уверен житель столичной Троещины Николай Долинник. – Готов уплатить двойной тариф против нынешнего, только бы их запустили. Но, конечно, платить только за сидячее место".

А вот житель Борщаговки (Киев) Игорь Сиренко, который до карантина ездил на работу на скоростном трамвае, сомневается, что будет порядок с соблюдением карантинных норм.

"У меня спецпропуск, но даже по спецпропускам в вагоны набивается по 40 человек и более, все сидячие места заняты, многие стоят, – рассказал нам Игорь Сиренко. – Кондуктор запускает пассажиров на глазок, не считает. Не уверен, что когда начнут перевозить без пропусков, то власти смогут организовать выполнение санитарных норм. А ведь скоростной трамвай – это как мини-метро. Если здесь нет порядка, то в метро его точно не будет, и тогда могут заразиться многие".

Какой может быть работа транспорта после 22-25 мая

Подведем итоги. Общественный транспорт в городах и весь автобусный транспорт с 22 мая возобновит работу. Пустят также электрички, поедут поезда "Интерсити" – у них минимум остановок в пути, и возможен жесткий санитарный контроль. А вот киевлянам и харьковчанам еще 1,5-2 месяца придется обходиться без метрополитена. Цены на проезд в наземном транспорте вырастут, но люди будут готовы платить. Потому что при необходимости лучше дорого ехать, чем дешево идти пешком.

Но нет худа без добра: в связи с коронавирусом легальные такси получили право ездить по полосе для общественного транспорта. Об этом смотрите в сюжете:

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