Как идет ремонт трассы Киев – Одесса: Гройсман провел инспекцию

Премьер-министр напомнил о планах до 2022 года

Фото: twitter.com/VGroysman.

Правительство Украины и все дорожные службы "последовательно и планово" выполняют правительственную программу капитального ремонта дорог, которая предусматривает повышение качества дорог в Украине и соединение областных центров современными автодорогами. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Находясь на трассе Киев – Одесса, глава правительства подчеркнул, что этот путь "весьма важен для Украины". И в этом году на восстановление дороги выделяется 800 млн грн.

"143 км трассы Киев – Одесса. Это уже Черкасская область. Осматриваю капитальный ремонт дороги. В прошлом году здесь полностью демонтировали покрытие, сейчас фактически прокладывают новый путь", - написал Гройсман на своей странице в Twitter и опубликовал фото.

Фото: twitter.com/VGroysman

Фото: twitter.com/VGroysman

"Перед нами стоит задача совместить областные центры до 2022 года, и мы последовательно движемся в заданном направлении", – сказал Владимир Гройсман.

Он обратил внимание, что активный ремонт дорог начали довольно рано – благодаря погодным условиям и своевременным тендерам. И сейчас уже готовятся новые тендеры на новые участки. К сотрудничеству привлекаются и международные партнеры.

Напомним, сегодня, 23 апреля, Гройсман посещает с рабочей поездкой три области - Киевскую, Черкасскую и Винницкую, где осматривает состояние строительства и ремонта дорог. В центре внимания – участки трасс М-05 Киев – Одесса и М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Эти дороги входят в международный транспортный коридор GO Highway, который должен соединить украинские черноморские порты с польскими портами в Балтийском море. Работы по строительству этого коридора начались в 2018 году.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Ремонтировать дороги в 2019 году начали с февраля:

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