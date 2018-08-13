Как избежать потери багажа: эксперт рассказал о правилах безопасности

Авиапассажиры часто не могут получить багаж сразу по прилету – чемоданы отправляют в другие пункты назначения или же просто крадут. Но, если не затягивать, шансы вернуть багаж очень высоки. Журналисты "Сегодня" выяснили, что делать, чтобы ваши вещи не пропали навсегда.

Багажные отделения аэропортов – это целые подземные города. Только в "Борисполе" сеть дорожек – приблизительно 40 километров. Все эти "пути" по большей части контролирует автоматическая система.

"Система контролирует около тысячи пунктов прохождения багажа через проверки, через карусели, до момента выдачи. И если, допустим, не видна какая-то бирка, система откладывает багаж в сторону, до выяснения. Дальше идет ручное управление багажом", – рассказывает первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

Это и есть первая причина того, что ваши вещи могут не выдать вовремя. Если это произошло, следует сразу обратиться в отделение розыска багажа.

Если же из чемодана что-то исчезло – с этим тоже нельзя затягивать, ведь расследование в первые часы или сутки будет наиболее эффективным.

"Сразу нужно составить соответствующий акт. Четко указать, что именно было повреждено или утеряно, какая у этого цена", – говорит адвокат, эксперт в авиационном праве Андрей Гук.

Можно добавить и чеки, если вещи были куплены за границей. С этим актом следует требовать поиска или компенсации за украденный багаж – до 1200 евро. Затраты в таком случае ложатся на перевозчика.

"Есть 21 день, чтобы авиаперевозчик нашел багаж. Он обязан доставить его вам прямо домой. Соответственно, компенсация в таком случае может быть только за задержку", – говорит Гук.

Сумма такого возмещения – 50-100 евро. Она зависит от того, куда вы прибыли – домой или в другую страну, т.к. это деньги на вещи первой необходимости. Поэтому от неприятностей на 100% не застрахован никто. Например, недавно из-за потери багажа украинские саблистки остались без экипировки и оружия перед чемпионатом мира.

В целом весь путь багажа сопровождает видеонаблюдение, но есть и так называемые "серые зоны", где камера видит не все. Поэтому один из самых простых, но действенных способов уберечь свой багаж от преступников – хорошо его упаковать. Важно, чтобы не было доступных замков, ведь именно на это в первую очередь обращают внимание воры, а не на размер или отделку чемодана.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если вас обокрали во время отпуска.