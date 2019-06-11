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Как проверить туроператора перед отпуском: официальная памятка для туристов

11 июня, 11:06

В Кабмине советуют внимательно относиться к договору с турфирмой

Фото: Pixabay

В Украине ведутся проверки туристических компаний, трем туроператорам уже аннулировали лицензии. В связи с этим Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) напомнило украинским туристам, что именно нужно обязательно проверять перед поездкой. Памятка размещена на сайте ведомства.

Так, при заключении договора на туристическое обслуживание нужно проверить, чтобы:

  • туроператор имел действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр");
  • турагент имел действующий агентский договор, заключенный с туроператором (актуальная информация доступна на официальном сайте туроператора, от имени которого агент реализует турпродукт);
  • в договоре на туристическое обслуживание были указаны заявленные даты вылета и прилета;
  • в договоре на туристическое обслуживание была указана информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такого услуги);
  • отель отвечал заявленной категории и это было также указано в договоре;
  • были указаны сроки отказа от тура и условия возврата средств;
  • каждый турист имел индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • присутствовала квитанция об оплате тура или фискальный чек.

"Туристы, обращайте внимание на то, какое место в Рейтинге пунктуальности выполнения рейсов занимает авиакомпания, которая будет обслуживать вас во время путешествия (актуальная информация доступна на официальном сайте Госавиаслужбы) и делайте осознанный выбор", – предупреждают в МЭРТ.

Перед началом путешествия за восемь и за два часа до отправления рейса нужно уточнять на сайте туроператора, не появилась ли информация о задержке вашего рейса. При наличии такой информации, нужно следить за изменениями в расписании рейсов, чтобы рассчитать время для прибытия в аэропорт.

В путешествие обязательно нужно брать:

  • копию договора на туристическое обслуживание;
  • оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • контакты туроператора (турагента);
  • контакты дипломатического учреждения Украины страны, в которую путешествуете.

Если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой нарушенных прав украинцы праве обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу. Для этого нужно предоставить фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов.

А в случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, с заявлением нужно обращаться в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы. Нарушением лицензионных условий считается:

  • невыдача туристу договора на туристическое обслуживание или ваучера (если договор заключен путем выдачи ваучера), договора обязательного страхования (кроме случая самостоятельного заключения такого договора туристом), проездных документов (билетов, в том числе электронных билетов);
  • не информирование через официальный сайт туристов о задержках рейсов;
  • не обеспечение мест для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
  • отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;
  • невыдача платежных документов (фискальный чек, квитанция);
  • отсутствие у туроператора своего сайта;
  • осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;
  • отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками туроператора;
  • наличие в штате туроператора менее 30% работников, имеющих стаж работы в сфере туризма, или образование в сфере туризма;
  • отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стаж работы в сфере туризма;
  • отсутствие у туроператора копии документа, подтверждающего финансовое обеспечение гражданской ответственности турагента, реализующего туристические услуги, сформированные туроператором;
  • непредставление туроператором статистического отчета в орган лицензирования.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что проверки туроператоров обещали после того, как в 2018 году по Украине "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами.

В конце мая 2019 года одна из крупнейших туристических компаний также сообщила о задержках рейсов.

Также журналисты новостей "Сегодня" изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре:


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Тег туризм, отпуск, договор, документы, туроператор, туроператоры, памятка

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Источник:

Сегодня

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