Как проверить туроператора перед отпуском: официальная памятка для туристов

В Кабмине советуют внимательно относиться к договору с турфирмой

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В Украине ведутся проверки туристических компаний, трем туроператорам уже аннулировали лицензии. В связи с этим Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) напомнило украинским туристам, что именно нужно обязательно проверять перед поездкой. Памятка размещена на сайте ведомства.

Так, при заключении договора на туристическое обслуживание нужно проверить, чтобы:

туроператор имел действующие лицензию и финансовое обеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр");

турагент имел действующий агентский договор, заключенный с туроператором (актуальная информация доступна на официальном сайте туроператора, от имени которого агент реализует турпродукт);

в договоре на туристическое обслуживание были указаны заявленные даты вылета и прилета;

в договоре на туристическое обслуживание была указана информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такого услуги);

отель отвечал заявленной категории и это было также указано в договоре;

были указаны сроки отказа от тура и условия возврата средств;

каждый турист имел индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

присутствовала квитанция об оплате тура или фискальный чек.

"Туристы, обращайте внимание на то, какое место в Рейтинге пунктуальности выполнения рейсов занимает авиакомпания, которая будет обслуживать вас во время путешествия (актуальная информация доступна на официальном сайте Госавиаслужбы) и делайте осознанный выбор", – предупреждают в МЭРТ.

Перед началом путешествия за восемь и за два часа до отправления рейса нужно уточнять на сайте туроператора, не появилась ли информация о задержке вашего рейса. При наличии такой информации, нужно следить за изменениями в расписании рейсов, чтобы рассчитать время для прибытия в аэропорт.

В путешествие обязательно нужно брать:

копию договора на туристическое обслуживание;

оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

контакты туроператора (турагента);

контакты дипломатического учреждения Украины страны, в которую путешествуете.

Если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой нарушенных прав украинцы праве обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу. Для этого нужно предоставить фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов.

А в случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, с заявлением нужно обращаться в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы. Нарушением лицензионных условий считается:

невыдача туристу договора на туристическое обслуживание или ваучера (если договор заключен путем выдачи ваучера), договора обязательного страхования (кроме случая самостоятельного заключения такого договора туристом), проездных документов (билетов, в том числе электронных билетов);

не информирование через официальный сайт туристов о задержках рейсов;

не обеспечение мест для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

отсутствие договоров на туристическое обслуживание с туристами или с туристическими агентами, если договоры заключаются через них;

невыдача платежных документов (фискальный чек, квитанция);

отсутствие у туроператора своего сайта;

осуществление туроператорской деятельности за пределами заявленных мест осуществления такой деятельности;

отсутствие оформленных трудовых договоров с наемными работниками туроператора;

наличие в штате туроператора менее 30% работников, имеющих стаж работы в сфере туризма, или образование в сфере туризма;

отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стаж работы в сфере туризма;

отсутствие у туроператора копии документа, подтверждающего финансовое обеспечение гражданской ответственности турагента, реализующего туристические услуги, сформированные туроператором;

непредставление туроператором статистического отчета в орган лицензирования.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что проверки туроператоров обещали после того, как в 2018 году по Украине "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами.

В конце мая 2019 года одна из крупнейших туристических компаний также сообщила о задержках рейсов.

Также журналисты новостей "Сегодня" изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре:

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