Какие авиакомпании самые пунктуальные в Украине: появились итоги мая

По данным "Борисполя", шесть авиакомпаний были пунктуальными на 100%

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в мае, стали Air Arabia, Qatar Airways, Czech Airlines, Aigle Azur, Aegean Airlines и Iraqi Airways.

Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В свою очередь Turkish Airlines, Air Baltic, Air Astana, Air Arabia, Wind Rose, Ellinair, Belavia и Georgian Airways выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Air France, Brussels, Swiss, Flydubai, МАУ, LOT, Ryanair, Laudamotion, El Al, Bravo и Bukovyna.

Пунктуальность 50-70% – у авиакомпаний SkyUp, Air Malta и Yanair.

Регулярность от 40% до 50% была у авиакомпаний K.L.M. и Azur Air.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя", стали Air Malta и Iraqi Airways, а по итогам апреля – Air Arabia, Czech Airlines, Air Baltic, Ellinair, Belavia, Air Malta, Aegean Airlines и Aigle Azur.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил также журналистам сайта "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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