Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Какие авиакомпании самые пунктуальные в Украине: появились итоги мая

10 июня, 14:20

По данным "Борисполя", шесть авиакомпаний были пунктуальными на 100%

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook
Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в мае, стали Air Arabia, Qatar Airways, Czech Airlines, Aigle Azur, Aegean Airlines и Iraqi Airways.

Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В свою очередь Turkish Airlines, Air Baltic, Air Astana, Air Arabia, Wind Rose, Ellinair, Belavia и Georgian Airways выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали British Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Air France, Brussels, Swiss, Flydubai, МАУ, LOT, Ryanair, Laudamotion, El Al, Bravo и Bukovyna.

Пунктуальность 50-70% – у авиакомпаний SkyUp, Air Malta и Yanair.

Регулярность от 40% до 50% была у авиакомпаний K.L.M. и Azur Air.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя", стали Air Malta и Iraqi Airways, а по итогам апреля – Air Arabia, Czech Airlines, Air Baltic, Ellinair, Belavia, Air Malta, Aegean Airlines и Aigle Azur

Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил также журналистам сайта "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег самолеты, авиа, авиакомпания, аэропорт Борисполь

Вы сейчас просматриваете новость " Какие авиакомпании самые пунктуальные в Украине: появились итоги мая". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амстердаме из-за сильного ветра отменили 16 авиарейсов

8 июня, 22:12

В Нидерландах из-за непогоды задерживаются самолеты и поезда, отменяют фестивали и соревнования

Как кормят пассажиров авиакомпании из разных стран мира

5 июня, 10:39

Названы мировые авиаперевозчики с самой вкусной едой на борту

Украина и Сербия возобновили прямое авиасообщение

4 июня, 08:58

Самолеты будут летать все лето и половину осени

Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно

31 мая, 22:07

На срок до 13 часов пострадали туристы из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Медведева показала, как живет в Канаде (видео)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

6 привычек, которые программируют на бедность

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Пять игроков сборной Украины покинули расположение команды

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь