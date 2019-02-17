Что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям

Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных"

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg 2019-02-17T07:19:00+02:00 Транспорт Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров «залатанных»

Несмотря на зиму, в Украине уже начали ремонт дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Оме­­лян. Кабмин планирует в этом году истратить на улучшение дорожного покрытия рекордные 56 млрд грн (в 2018 г. было 42,5 млрд грн). "Сегодня" выяснила, на что израсходуют бюджетные деньги.

Отчет о сделанном

По словам Омеляна, в 2018 г. были отремонтированы рекордные 3800 км дорог, это почти вдвое больше, чем в 2017-м, когда власти всерьез взялись за инфраструктуру. Этому способствовала и децентрализация: с 1 января 2018 г. в ведении Госагентства "Укравто­­дор" остались толь­­ко дороги го­­су­­дарственного значения — это 50 тыс. км. За остальные 123 тыс. км дорог, соединяющих облцентры с райцентрами и селами, теперь отвечают в областях. Поэтому планирование, выделение средств происходит быстрее, а работы идут параллельно. Областям прогарантировано финансирование из Дорожного фонда (ДФ) в объеме 35% от его поступлений. Напомним: в ДФ идет часть акциза от продажи топлива. В прошлом году из ДФ 23,8 млрд грн истрачено на ремонт дорог госзначения, и еще 11,5 млрд грн получили областные власти для улучшения состояния областных и районных дорог. Главный результат 2018 года — массовые ремонты трасс. Например, обновлены участки дорог Киев — Харьков-Должанский, Днепр — Решетиловка, Житомир — Черновцы, Харьков — Ахтырка, Киев — Чоп.

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Планы на будущее

Сколько тысяч километров дорог отремонтируют в этом году ямочно и "по-среднему", точно известно будет осенью. Пока премьер Владимир Гройсман назвал самые приоритетные направления строительства и капремонта новых трасс. Прежде всего это начатый в 2018 г. проект GO Highway (от Львова до Умани, через Умань на север — Киев и на юг — на Одессу и далее на Николаев и Херсон), на финансирование которого уйдет 4 млрд грн. За эти деньги восстановят 108,4 км дороги между Винницей и Уманью и между Уманью и Киевом. Работы продолжатся в 2020 г. Еще 6,5 млрд грн уйдут на ремонт 185 км отдельных, самых разрушенных участков дорог, в том числе Днепр — Решетиловка — 2 млрд грн (14,4 км), Одесса — Рени — 1,5 млрд грн (31,1 км), по 1 млрд грн — Запорожье —Мариуполь (45 км), Кропивницкий — Николаев (45,6 км), Мерефа — Лозовая (49 км). Остальные участки на этих трассах подождут до 2020 г. Заложено 200 млн грн на строительство 6 км новой объездной дороги вокруг Ровно. За 5 лет правительство собирается объединить дорогами европейского качества все облцентры Украины (25 городов).

Новак: "С подрядчиков требуем гарантию на пять—десять лет"

Как разъясняют в Госагентстве "Укравтодор", пока холодно, класть горячий асфальт нельзя. Поэтому дорожники займутся ямочным ремонтом, используя холодные асфальтобетонные смеси, а на традиционный горячий способ перейдут, когда потеплеет. Глава "Укравтодора" Славомир Новак дополнительно уточнил, что качество ремонтов будет контролировать госпредприятие "Дорожный контроль качества", а подрядчики обязаны дать 5-летнюю гарантию на средний ремонт и 10-летнюю — на капитальный. Если дефекты будут выявлены в течение этого срока, то подрядчик обязан устранить их за собственный счет. Пока, по данным Госагентства, из запланированных на этот год 56 млрд грн уже на 26,4 млрд грн заключены контракты, поэтому есть уверенность, что работы будут выполнены в срок, до конца октября, как и в 2018 году.

По словам эксперта по дорожному строительству Влада Шляхового, из отремонтированных в 2018 году 3800 км дорог большая часть приходится на самые простые и дешевые виды ремонтов: текущий (ямочный), который заключается в периодическом устранении небольших дефектов в дорожном покрытии, и средний, когда на отдельных участках полностью заменяется верхний слой асфальта. Капитально, то есть с полной заменой покрытия и восстановлением инфраструктуры — это ограждения, дорожные знаки, разделительные полосы, обочины, дренажи для стока воды — было отремонтировано менее 10%.

"Похожая картина ожидается и в этом году, — прогнозирует Шляховой. — Текущий ремонт нужен постоянно, хороший средний нужно делать раз в 2—3 года. Требование гарантии от подрядчика на 5—10 лет — это хорошо, но вряд ли будет работать. Даже самая лучшая дорога не выдержит перегруженных фур, контроль за весом которых практически отсутствует. Подрядчики могут отказаться восстанавливать трассы за свой счет, сославшись на их неправильную эксплуатацию".

Напомним, ранее стало известно, что местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.