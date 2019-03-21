Канада и Европа самостоятельно проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max

В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира

Фото из открытых источников.

Канада и Европа самостоятельно проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg 2019-03-21T09:36:44+02:00 Транспорт В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира

Авиационные власти Канады и европейских стран самостоятельно, независимо от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, проверят безопасность самолетов Boeing 737 Max и новое программное обеспечение (ПО), над которым работает производитель.

В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира.

Компания Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на Boeing 737 Max, предотвращающее кабрирование (подъем носа лайнера в полете), а FAA планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

Вместе с тем, как сообщил представитель европейского регулятора Патрик Кью, будет проведена "очень глубокая и конкретная проверка" изменений, которые проведут Boeing и FAA для обеспечения безопасности эксплуатации самолетов.

"Я могу гарантировать, что мы с нашей стороны не допустим самолеты к полетам до тех пор, пока не получим приемлемые ответы на то, что сделано со стороны FAA", – заявил чиновник.

Министр транспорта Канады Марк Гарно также сообщил, что "когда изменения в ПО будут завершены, а на это требуется несколько недель, мы в Канаде проведем свою сертификацию, даже если это будет уже сделано FAA".

В то же время, прокуроры Минюста США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации Boeing 737 Max FAA, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что следователи изучают, каким образом компания сертифицировала самолет, и данные об этой процедуре. Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Минюста в Вашингтоне.

О намерении заслушать представителей производителя и FAA уже заявили в американском сенате.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли в течение последних пяти месяцев.

Авиакатастрофы произошли в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.

Причины обоих аварий все еще расследуются. Один из главных вопросов, который на сегодня остается без ответа – была ли причина крушения в программном обеспечении самолетов.

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