Карантин обвалил продажи авиабилетов в Украине

Во время действия жестких ограничений количество заказов упало почти до нуля

Коронавирус и введенные из-за пандемии ограничения продолжают наносить ущерб авиакомпаниям. Так, в июле 2020 года украинцы приобрели вдвое меньше авиабилетов, чем в прошлом году. По данным сервиса для поиска авиабилетов онлайн Aviasales, за прошлый месяц было забронировано лишь 50% от прошлогоднего показателя, передает "Опендатабот".

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Во время жесткого карантина продажи авиабилетов упали почти до нуля. Так, в апреле этого года авиабилеты забронировали только 1% украинцев по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в мае этот показатель вырос всего до 2%.

"Безусловно, сфера туризма переживает свои худшие времена. Ситуацию с пандемией затрудняет экономический кризис и снижение платежеспособности населения. Но пока динамика положительная: все больше стран открывают свои границы, все больше рейсов запускают авиакомпании. В некоторых странах объем внутренних перелетов вернулся к докарантинних показателей, следовательно, сфера перелетов понемногу восстанавливается", – прокомментировала маркетолог Aviasales Татьяна Крамаренко.

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Сейчас спрос постепенно растет – пока показатели июля по бронированием уже достигли 95% по сравнению с мартом этого года, однако по сравнению с июлем 2019 это только 50% спроса.

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Кроме того, заметно изменился ТОП-5 стран, в которые украинцы чаще всего покупают авиабилеты украинцы. Вместо Грузии и России первое место теперь занимают Турция и Польша, а Испания и Италия выпали из списка.

Напомним, с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

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Павительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня, но действующие ограничения на пересечение границ из-за коронавируса не позволяют полноценно восстановить авиасообщение. О том, каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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