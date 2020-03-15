Карантин в Украине: "Укрзализныця" сообщила, как будут курсировать поезда

"Укрзализныця" на период действия общенационального карантина прекращает международное пассажирское железнодорожное сообщение. Об этом говорится в сайте компании.
"Укрзализныця во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины №288-р прекращает международное пассажирское сообщение с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни COVID-19, или до принятия соответствующих решений правительства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, железнодорожное сообщение со Словакией было прекращено с 13 марта, с Польшей – с 15 марта.
Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.
Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение осуществляется в штатном режиме согласно графику.
В "Укрзализныце" отметили, что постоянно принимают меры по противодействию занесения и распространения в Украине нового коронавируса.
"Осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота. Каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров", - говорится в сообщении.
Напомним, с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на украинских границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев отказаться от заграничных путешествий и поездок по Украине.
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