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Киевская электричка начнет выполнять рейсы в аэропорт "Борисполь": расписание поездов

12 июня, 17:23

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Появилось расписание движения поездов со столичного вокзала в аэропорт "Борисполь"

С 15 июня "Укрзализныця" возобновляет движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс служба УЗ.

Он рассказал, что запланировано ежедневное курсирование шести поездов – по три утром и вечером.

С 15 июня по маршруту станция Киев-Пассажирский – станция Борисполь Аэропорт курсировать такие поезда:

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Поезда экспресса будут делать промежуточные остановки на станции Выдубичи и Дарница.

Сообщается, что поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 12 июня на внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

В Министерстве инфраструктуры уточнили, что на сегодняшний день пассажиров из Украины готовы принимать Албания и США (без ограничений), Великобритания (с карантином на две недели), Турция – (нужно сдать тест по прибытию), а с 27 июня – Тунис (тоже с тестированием по прибытию).

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что Минздрав опубликовал правила въезда и карантина в туристических странах. Поскольку страны боролись с пандемией коронавируса различными методами и в разное время смягчали карантин, то и меры безопасности для туристов отличаются.

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

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Укрзализныця электричка авиа экспресс аэропорт Борисполь авиасообщение

Источник: Экономическая правда

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