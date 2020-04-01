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Кличко рассказал, почему в Киеве мало ИВЛ: проблемы с логистикой

1 апреля, 20:09

Виктория Подолянец

Здоровье столичных жителей зависит от нерешенных логистических проблем

Киев заказал большие партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть определенные проблемы в логистике, признает мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы заказали 100 тысяч тестов на коронавирус. Сейчас пришло 400 тысяч масок, мы заказали миллион, и сейчас есть логистические проблемы. Мы не можем получить и аппараты ИВЛ, которые мы заказали", – сказал мэр в среду вечером в эфире телеканала "Украина 24".

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преступление болезни логистика

Источник: Сегодня

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