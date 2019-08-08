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Ко Дню Независимости пустят еще один поезд из Киева во Львов

Сегодня, 17:24

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и системе онлайн-продажи

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд № 755/756 Киев – Львов – Киев в период празднования Дня Независимости Украины. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба государственного перевозчика.

Из Львова дополнительный поезд "Интерсити" № 756 отправится 23 и 26 августа в 23:00 и прибудет в столицу в 05:50 с остановкой на станции в Коростене Житомирской области (03:56-03:57).

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Отправление скоростного поезда "Интерсити+" № 755 из Киева – 24 и 27 августа в 00:15, а прибытие во Львов – в 05:47. На пути следования поезд также остановится на станции в Коростене (01:47-01:48).

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Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и системе онлайн-продажи, добавили в УЗ.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля "Укрзализныця" открыла продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов анонсировал запуск новых поездов в курортные города, а также обновление парка локомотивов и пригородных электричек. Такие планы он озвучил на вторую половину 2019 года. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Киев Укрзализныця поезд Львов День Независимости Интерсити День Независимости Украины

Источник: Сегодня

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