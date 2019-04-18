Когда починят "умирающую" трассу Киев – Одесса: "Укравтодор" назвал сроки

В ведомстве объяснили, где возьмут деньги на ремонт

Фото: "Укравтодор".

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует обеспечить проезд по дороге М-05 Киев – Одесса до начала туристического сезона. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"В этом году "Укравтодор" проведет капитальный и средний ремонт М-05 на участке от Белой Церкви до границы Киевской области за счет Дорожного фонда, средств ЕБРР и ЕИБ. За счет программы GO Highway уже начали ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг", - отметили в ведомстве.

Также в 2019 году минимум втрое увеличат объем работ по мелкому аварийному ремонту М-05 на отдельных участках.

"В настоящее время большая часть работ выполнена в Черкасской, Кировоградской, Одесской областях. На территории Киевской области начаты подготовительные работы", - отметили в "Укравтодоре".

В ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности на участках ремонта будет усилена работа дорожных служб и подразделений национальной полиции. Это нужно, чтобы не допустить создания аварийных ситуаций, которые могут привести к затруднениям в движении.

При этом в "Укравтодоре" напомнили, что дорогу М-05 на многих участках не ремонтировали с 70-80-х годов, и только сейчас ее начали системно восстанавливать.

Как сообщалось, Кабмин планирует в 2019 году потратить на улучшение дорожного покрытия рекордные 56 млрд грн (в 2018 г. было 42,5 млрд грн). Кроме того, местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог.

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