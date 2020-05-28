Когда страны возобновят международное авиасообщение: анализ от МИД

Некоторые страны во время пандемии COVID-19 не вводили запреты на международное авиасообщение

Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по восстановлению регулярного авиасообщения. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Украэрорух".

Как отмечается, некоторые страны во время пандемии COVID-19 не вводили запреты на международное авиасообщение.

"Это, в частности, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает). Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить ряд стран.

"В частности, Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая. В начале июня возобновить международные авиаперевозки планирует Турция. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня. Болгария, Индонезия, Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не ранее чем 15 июня. До конца июня границы Кубы, Таиланда и Молдовы будут закрыты. А с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армению", - сообщили в "Украэрорухе".

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Также отмечается, что некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, в частности, с определенными ограничениями въезда или выезда иностранцев.

Например, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия. Авиасообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация, закрыла Дания. Ограничения по цели поездки и категорий лиц ввела Испания. Ослабление ограничений на осуществление путешествий ожидается с 22 июня. Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, имеющих право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности, в Болонье, Милане, Риме и Турине. В Канаде международные авиарейсы осуществляются только в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).

Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов.

В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в Любляне, Мариборе и Портороже.

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Также во многих странах еще нет официальной информации относительно дат восстановления международных перелетов.

Как известно, Украина возобновит международное авиасообщение с 15 июня.

О том, как изменились авиаперелеты, смотрите в сюжете:

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