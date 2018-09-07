Когда украинские дороги станут безопаснее: Гройсман назвал сроки

Сегодня, 12:13

Средства на выполнение работ уже предусмотрены, заверил глава правительства

Когда украинские дороги станут безопаснее: Гройсман назвал сроки
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

С весны 2019 года в Украине стартуют масштабные работы по безопасности на дорогах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Программа безопасности на дорогах есть. Недавно мы создали координационный совет и утвердили стратегию. Мы внесли изменения в законодательство и предусмотрели средства на безопасность. Новые нормы проектирования относительно пешеходных переходов, кругов, сужения полос вступили в силу только с 1 сентября. То есть мы раскручиваем маховик этих изменений. Средства есть на счетах, но необходимо время на проектирование, время на проектную документацию. Мы запустим массовость с весны следующего года, но и в этом году будет сделан ряд вещей для безопасности", – сказал Гройсман.

Напомним, ранее на безопасность украинских дорог выделили почти три миллиарда гривен. Соответствующую госпрограмму Кабмин утвердил в апреле-2018:

Ранее Гройсман неоднократно заявлял, что украинские дороги станут безопаснее, и это должны ощутить и водители, и пешеходы. В частности, премьер обещает организацию тысячи освещенных пешеходных переходов на шоссе и полтысячи круговых развязок и столько же островков безопасности.
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Источник:

УНИАН

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